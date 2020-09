Uomini che odiano le donne

Tempo di lettura: < 1 minuto

racconto di Patrizia Benetti

Eri la donna ideale: bella, con quel sorriso dolce che mi faceva impazzire. Eri una compagna deliziosa, mi dedicavi gran parte del tuo tempo. Presto però sei cambiata e la favola è finita.

Fredda, scostante, non eri più la stessa.

“Ho incontrato un altro”, mi hai detto scrollando le spalle.

No, cara mia, io non l’accetto. E non guardarmi con quella faccia da santarellina. La rabbia mi assale, mi scoppia la testa. La pagherai cara.

Credevi di farmi fesso e farla franca? Non sei che una cagna in calore. Ti assicuro che non sarai più desiderabile.

Arretri impaurita, mi scongiuri di non farlo. È troppo tardi.

Urli mentre l’acido brucia da morire e ti corrode la carne fino all’osso.

Ora sei solo un’orrenda maschera e nulla più.

Cornflake Girl (Tori Amos, 1994)

