USL:Screening diagnosi precoce tumori della mammella anche la domenica a Cento e Ferrara

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa USLFerrara

L’Azienda USL ha deciso di aprire anche la domenica i due centri senologici di Ferrara e Cento per recuperare tutti gli esami del programma di Screening sospesi per più di due mesi in tutte le sedi causa l’emergenza Coronavirus. Domenica 6 Settembre inizia il programma straordinario col quale sarà possibile effettuare la mammografia anche di domenica per tutte le donne di Ferrara e di Cento che ricevono l’invito ad aderire al programma di Screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella.

I Centri di Senologia avevano già raddoppiato, a partire da Giugno, il numero degli esami mammografici erogati, obiettivo prioritario della Regione Emilia-Romagna, e per garantire a tutte le signore la possibilità di effettuare la mammografia di controllo nei tempi previsti, ora, per fare ancora di più e tutelare la salute delle donne del nostro territorio, le aperture di Ferrara e Cento anche di Domenica.

Il Centro Screening Oncologici invita, con lettera personale, tutte le signore dai 45 ai 74 anni ad eseguire una mammografia nei reparti di Radiologia più vicini alla propria residenza e l’appuntamento, ora, può essere programmato anche di domenica, mentre il risultato dell’esame è inviato a casa con lettera.

Se fossero necessari degli approfondimenti le pazienti saranno contattate telefonicamente per organizzare in successione gli eventuali appuntamenti.

Chiarimenti e informazioni sono possibili telefonando allo 0532235520 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 13, oppure, inviando una mail a screening@ausl.fe.it recapiti del Centro Screening Oncologici dell’Azienda USL con sede presso la Casa della Salute Cittadella San Rocco di Ferrara.

