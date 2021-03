Vaccinazioni Anti-Covid19: Nessuna dose di vaccino buttato in provincia di Ferrara grazie all’efficace gestione delle liste di emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato Stampa AUSL di Ferrara

Prosegue la campagna di vaccinazione anti-covid19 e nel sistema vaccinale messo in campo, a livello provinciale, di estrema importanza è stato fin dall’inizio l’attenzione ad ogni singola dose di vaccino. L’Azienda AUSL di Ferrara, infatti, dallo scorso 15 febbraio, si è dotata di liste d’emergenza al fine di non sprecare, in nessuna sede vaccinale, eventuali dosi di vaccino rimanenti dall’apertura del flacone e dotarsi, in questo modo di un sistema di trasparenza e garanzia.

Le liste di emergenza sono costituite da persone appartenenti alle categorie oggetto di vaccinazione, secondo quanto previsto dal piano nazionale e regionale.

Come funziona: le persone in lista vengono chiamate direttamente dagli operatori che lavorano nelle 9 sedi di vaccinazione della provincia di Ferrara. I vaccinandi chiamati telefonicamente vengono invitati a recarsi nelle sedi vaccinali più vicine al comune di residenza, questo per consentire di raggiungere la sede nel più breve tempo possibile.

“Questo sistema ha permesso finora di non sprecare in nessuno dei 9 punti vaccinali neanche una dose – Monica Calamai, direttore generale dell’azienda USL, evidenzia inoltre – questo sistema ci permette di recuperare anche fino a 30 persone al giorno come sta accadendo nella sede vaccinale della Fiera di Ferrara ed almeno 2 persone al giorno per tutte le altre sedi provinciali. Questi numeri sono da non sottovalutare vista la rilevanza delle scorte di vaccino che dobbiamo presidiare con grande attenzione”.

Commenta