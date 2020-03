Da: TPer.

Variazioni del servizio di bus nei bacini di Bologna e Ferrara da giovedì 12 marzo:

– in breve le principali modifiche

– tutti gli orari già consultabili sul sito internet di Tper

In conseguenza di quanto stabilito dal DPCM del 9 marzo e di concerto con le Agenzie per la Mobilità SRM e AMI, le Istituzioni e la Regione Emilia-Romagna, si informa che a partire da giovedì 12 marzo e fino a nuova disposizione, dal lunedì al sabato, anche nei bacini di Bologna e Ferrara sarà attivo un servizio di trasporto pubblico rimodulato in funzione della minore domanda, in analogia con quanto in essere in altri territori, già precedentemente interessati da misure urgenti di contenimento del contagio.

A Bologna, da giovedì 12 marzo:

Riduzione delle frequenze su alcune linee urbane nella fascia oraria tra le ore 7 e le 20. Le linee interessate dalla riduzione dei transiti sono le urbane 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 59, la navetta C e la linea speciale BLQ Aerobus.

Le seguenti linee sono sospese, in quanto attive di norma nei soli giorni di scuola: 114, 116, 123, 141, 142, 143, 144, 152, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 231, 244, 300, 353, 354, 358, 442, 444, 450, 504, 506, 507, 531, 538, 554, 654, 684, 689, 850, 851, 903, 904, 905.

Sulle restanti linee suburbane ed extraurbane sono sospese le sole corse che nella tabella degli orari al pubblico recano la relativa indicazione di effettuazione nei soli giorni scolastici.

Per le linee a prenotazione Prontobus resta in vigore l’assetto scolastico.

Il servizio di trasporto a chiamata Colbus è sospeso.

La domenica resta in vigore il regolare servizio festivo.

A Ferrara, da giovedì 12 marzo:

Per il servizio urbano, sono sospese le linee 13, 15, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 e 399, in quanto attive di norma nei soli giorni di scuola.

Sulle linee extraurbane sono sospese le corse che nella tabella degli orari al pubblico recano la relativa indicazione di effettuazione nei soli giorni scolastici.

La domenica resta in vigore il regolare servizio festivo.

Tutti gli orari in vigore da giovedì 12 marzo sono già consultabili e scaricabili dal sito internet www.tper.it, alla sezione “Percorsi e orari” selezionando la linea e la data d’interesse. In caso di aggiornamenti ai servizi, Tper provvederà a nuove comunicazioni attraverso i propri canali e all’aggiornamento del proprio sito web.

