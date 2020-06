Variazioni viabilità in centro storico dall’8 giugno

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Comune di Bondeno

Due Ordinanze delle Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese modificheranno la circolazione stradale in centro, in vista della prossima settimana. Lunedì 8 Giugno, è previsto un divieto di transito temporaneo nella mattinata, dalle ore 9:00 alle 13:00, tra Via Borgo Paioli e l’intersezione che questa forma con Viale Repubblica. Divieto di transito per tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli ammessi per servizio al cantiere ed eventuali mezzi di soccorso e di sicurezza.

Da Mercoledì 10 a Sabato 13 Giugno, quindi, divieto di sosta per una porzione di 49 metri quadrati in Via Cavallotti. Il divieto di sosta con rimozione forzata istituito in zona sarà attivo dalle ore 9:00 alle 18:00, con la sola eccezione dei mezzi di servizio per il cantiere. I suddetti cantieri ed eventuali ingombri presenti sulla carreggiata dovranno essere segnalati, con indicazioni per i passanti.

