VENERDI’ 24 SETTEMBRE, MATTEO SALVINI IN VISITA A CENTO

Matteo Salvini sarà a Renazzo, venerdì 24 settembre, per ribadire il sostegno del centrodestra unito a Fabrizio Toselli ed al suo progetto per Cento. «Un progetto che non prevede cittadini di serie B, per questo Salvini visiterà la frazione, perché l’attenzione della Lega per le periferie e le loro esigenze rimane una priorità». A dirlo è il coordinatore locale del Carroccio, Luca Cardi, che invita la cittadinanza all’appuntamento di venerdì pomeriggio, alle ore 15, nella splendida cornice di “Villa Chiarelli”, in via Vespucci 6 a Renazzo. «Un incontro nel quale vogliamo stimolare un confronto tra imprenditori, associazioni di categoria e cittadini, nella convinzione che Cento abbia ancora bisogno di una guida seria e affidabile, come quella del sindaco Toselli, non di una sinistra radicale o di progetti solo apparentemente civici, facendo perdere importanti opportunità al nostro territorio, che rischierebbe altrimenti di essere tagliato fuori da tutto». Dopo la visita del sottosegretario Molteni al Parco delle Rimembranze e l’incontro col ministro Giorgetti, insomma, stavolta sarà il turno di Matteo Salvini, che arriverà in città «per sostenere la squadra della Lega e il sindaco Fabrizio Toselli – ribadisce Luca Cardi – che è l’unico candidato di centrodestra. Oggi come non mai – continua – il voto utile è quello alla Lega: Cento ha bisogno di continuità, non di dilettantismo e approssimazione. Invitiamo i cittadini che credono in una città migliore a partecipare all’evento». Al termine dell’incontro pubblico, sarà offerto un rinfresco ai partecipanti. Per ragioni organizzative è consigliata, ma non obbligatoria, la prenotazione inviando una mail a legacento@gmail.com.

