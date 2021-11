Venerdì 5 novembre, ore 18,00, terzo appuntamento di “Autunno da sfogliare” alla Casa della Cultura di Tresigallo

Tempo di lettura: 3 minuti

“Autunno da sfogliare 2021” terzo appuntamento 5 novembre ore 18,00 con Manlio Castagna che presenta La notte delle malombre, Mondadori, 2020. Dialoga con l’autore Maria Gloria Panizza, Letture a cura di Gian Filippo Scabbia, accompagnamento musicale di Roberto Berveglieri.

Un tragico viaggio in cui le storie di tre ragazzi si intrecciano alla Storia, le leggende alla realtà del più grave disastro ferroviario italiano – per tanti anni dimenticato – in un racconto magistrale e potente.

Il libro: Ispirato ad una sconvolgente storia vera: nella gelida notte del 3 marzo 1944, il treno che da Napoli sarebbe dovuto arrivare a Potenza viene trovato fermo in una galleria all’altezza di Balvano. Dentro e intorno, centinaia di cadaveri. Certo, una strage non è inconsueta in tempo di guerra, ma questi morti sono senza ferite. Per dipanare il mistero del treno merci 8017 bisogna tornare indietro nel tempo, salire sgomitando su quel lungo convoglio e guardare in faccia i suoi passeggeri clandestini. Come Rocco il mariuolo, che nella bolgia cerca bottino. O Brando, costretto a farsi carico della famiglia troppo presto. Quando il suo sguardo, puro e determinato, incrocia quello di Nora, la figlia del dottore, le loro anime si legano indissolubilmente. C’è qualcosa però che tormenta la ragazza: ha visto il pericolo incombente sotto forma di malombre, presenze oscure che secondo le credenze popolari annunciano la morte. Ma chi le crederà?

L’autore: Manlio Castagna nasce a Salerno nel 1974 ed esordisce alla regia nel 1997 con il pluripremiato corto “Indice di frequenza”, con Alessandro Haber. Da oltre vent’anni collabora ad organizzare il Giffoni Film Festival e nel 2007 ne diventa vicedirettore artistico, ruolo che manterrà fino al 2018. Esordisce nella narrativa per ragazzi con la saga bestseller Petrademone edita da Mondadori. Per la stessa casa editrice pubblica “La notte delle Malombre”, “I venti del male”, “Alice resta a casa”, scritto a 4 mani con Marco Ponti e il manuale di cinema “116 film da vedere prima dei 16 anni”. Con Guido Sgardoli ha scritto il romanzo horror “Le Belve” (Piemme), ambientato a Tresigallo. Per Emons ha invece pubblicato “L’amore vince tutto” (serie “I misteri di mercurio”) e l’audio serie originale: “I diari del limbo” da cui è stato tratto l’omonimo graphic novel edito da DeAgostini.

Durante l’incontro sarà possibile acquistare l’opera dello scrittore.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

green pass (maggiori di 12 anni) e mascherina obbligatori

Anita Arlotti – Responsabile Biblioteca Comunale di Tresigallo

