Venticinque aprile 2020

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Le celebrazioni per il 25 aprile subiranno un necessario contenimento. Il significato della Festa delle Liberazione, dopo 75 anni, mantiene intatto il suo valore ma le misure sanitarie non consentono il consueto programma in piazza Folegatti.

La cerimonia si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Comacchio a partire dalle ore 10 di sabato 25 aprile: presso il Sacrario dei Caduti in Comacchio, il vice sindaco Denis Fantinuoli e il presidente ANPI della sezione di Comacchio Vincenzino Folegatti deporranno una corona d’alloro in onore di tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria. La cerimonia si svolgerà ovviamente in forma strettamente riservata e senza pubblico.

Anche i cancelli del Parco della Resistenza di corso Garibaldi resteranno chiusi ma ciò non impedirà al tricolore di sventolare alto all’interno dell’area.

Rimandata, invece, a data da destinarsi la 33ma edizione della Ciclodelta della Libertà, una bella escursione fra ambiente e storia che coinvolge da sempre tanti appassionati.

Inoltre, la Civica Scuola di Musica, diretta da Giorgio Borgatti, continua la sua didattica a distanza e in questo percorso è nata la realizzazione di un video musicale nel corso del quale le allieve e gli allievi eseguono l’Inno di Mameli. Un momento di comunità da condividere, anche se solo virtualmente. L’inno italiano si potrà vedere e apprezzare da sabato prossimo, in occasione della Festa della Liberazione, sui profili Fb del Comune lagunare e della Civica Scuola di Musica di Comacchio.

Commenta