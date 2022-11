“Verde Speranza”, in ricordo di Amatrice

Libri che fanno bene, libri che fanno del bene. Libri fatti per bene.

Ci sono illustrazioni che si fondono con fotografie in bianco e nero di Amatrice dopo il drammatico terremoto del 2016 (di Francesco Patacchiola) nel libro Verde Speranza, di Stella Nosella, illustrato da Marianna Balducci, edito da L’Orto della Cultura nel 2020. Un bianco e nero che ha fermato il tempo, i colori delle pagine di questo libro, di cui parte del ricavato è destinato al sostegno della Croce Rossa di Amatrice, sono sbiaditi, puff, spariti. Le tonalità di grigio sono attraversate solo da tocchi di verde, il colore della speranza.

È un delicato racconto dedicato a rinascita, gentilezza, solidarietà, speranza e amore per la Natura che, se protetta e custodita, è capace di ripagare con doni davvero straordinari e unici. Un gesto gentile, seppur piccolo, può fare la differenza.

Speranza è una piantina su cui Giulio, piccolo abitante di Amatrice, inciampa di ritorno da scuola, in un giorno come tanti, uguale a tutti gli altri. È assorto, guarda per aria, immaginando di trovare, in quella via distrutta e piena di vetri, crepe e calcinacci, quella che una volta era la sua casa.

Giulio inciampa, cadendo, su qualcosa di improvviso: è una piantina esile, un po’ buffa, che sbuca dall’asfalto crepato, con un’unica tonda fogliolina verde. Arrabbiarsi perché causa della sua sbucciatura al ginocchio? Assolutamente no, è tenera e indifesa, meglio salvarla mettendola in un vaso trovato nel garage diroccato e portarla in quella che una volta era la sua stanza, nella casa ancora distrutta dal terremoto. Solo lì può avere un posto sicuro tutto per lei, non può certo portarla con sé nella sua nuova casa, dove c’è spazio a malapena per il suo spazzolino da denti! Va aiutata. Anche lei, come lui, ha perso tutto, ogni cosa è andata distrutta, costretta a farsi spazio come meglio riesce, in un posto che non è il suo.

Giulio, che vive in un container con la sua famiglia, si arrampica giorno dopo giorno sulle macerie per accudire la sua piantina – che chiama Speranza – proteggendola dal freddo e dalle intemperie sperando di vederla crescere e di vedere la sua casa di nuovo ricostruita.

Un disegno di quella piantina va poi assolutamente portato ai volontari della Croce Rossa che avevano fatto con lui ciò che stava facendo per quella piantina. Da veri supereroi. Mentre nel container il papà prepara i fusilli al pomodoro, lontano dalle cose brutte.

Giorno dopo giorno Giulio si prende cura della sua piantina, con dedizione e amore.

Spuntano i fiori ma Speranza non fiorisce, il tempo passa. Quando tutto intorno a lui pare non cambiare mai e anche l’unica foglia di Speranza sembra arrendersi, qualcosa di sorprendente stravolge il destino di Giulio e quello della sua amata città.

La speranza non muore se coltivata. Ogni piccolo gesto conta, se fatto per gli altri e con amore. … Perché tutto può ricominciare da un piccolo e generoso gesto gentile.

Stella Nosella (autrice), Marianna Balducci (illustratrice), Francesco Patacchiola (fotografo), Verde Speranza, L’Orto della Cultura, 2020, 50 p.

