VI Edizione di Ferrara Film Festival 2021 – Date Ufficiali

Ferrara Film Festival 2021 – Sesta edizione dal 15 al 23 Maggio.

In relazione alla complessa situazione internazionale, la direzione del Ferrara Film Festival ha varato le nuove date della sesta edizione, che si svolgerà dal 15 al 23 Maggio 2021.

La scelta è avvenuta dopo un attento confronto con le istituzioni del Comune di Ferrara e i partner coinvolti, tra cui il nuovo manager operativo Delphi International. L’Assemblea Direttiva del Ferrara Film Festival, nell’occasione, ha espresso il forte desiderio di voler stimolare non solo la ripresa del turismo e dell’economia, ma anche di fornire una spinta propulsiva a carattere sociale.

“Il Ferrara Film Festival rimane fedele al proprio credo: il grande Cinema va vissuto nella sala cinematografica – dichiara il Direttore del Festival Maximilian Law – e in queste settimane abbiamo lavorato duramente nell’individuare il periodo giusto per svolgere la nostra prossima edizione nel migliore dei modi e in totale sicurezza. L’anno scorso, nel mese di settembre, abbiamo avuto la fortuna di essere stati tra i pochi film festival in Italia a svolgere un’edizione dal vivo, e con un successo che ha fatto eco a livello internazionale.

Quest’anno, nei nostri limiti, non ci risparmieremo nulla: vogliamo essere in prima linea sul fronte della ripresa, perlomeno nel nostro ambito”. Lo scorso dicembre si è conclusa la campagna di iscrizioni film con un nuovo record: 1613 film da 44 Paesi da tutti e 5 i Continenti. Tali numeri non includono le trattative con gli le

Major e le società di distribuzione internazionali. Il programma dei 32 film che saranno inclusi nella selezione ufficiale 2021, per quanto già molto ricco, non è altro che la punta dell’iceberg di un programma che includerà eventi a tema e di beneficenza, incontri con i professionisti del cinema ed eventi serali che lasceranno il segno.

La scorsa edizione del Ferrara Film Festival ha assegnato i Dragoni D’oro alla Carriera alla nota attrice internazionale Nastassja Kinski (“Tess”, “Paris, Texas”), al celebre attore italiano Alessandro Haber e al pluripremiato regista Bille August (“La Casa Degli Spiriti”, “Les Miserables”), oltre ad aver svolto svariate premiere mondiali, europee e italiane.

Il programma ufficiale della sesta edizione sarà presentato pubblicamente il 12 Aprile. Maggiori informazioni sul festival sono disponibili su www.ferrarafilmfestival.com

