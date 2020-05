Via libera ai mercati su tutto il territorio comunale: ora riaprono anche a San Giuseppe e ai Lidi Estensi e Nazioni

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo il nulla osta ai mercati nel capoluogo (mercoledì) e a Porto Garibaldi il giovedì, la Giunta comunale nel corso dell’odierna seduta ha dato l’assenso anche alla riapertura dei mercati di San Giuseppe (martedì) , Lido degli Estensi (sabato) e Lido delle Nazioni (domenica) limitatamente alla sola vendita di generi alimentari e piante, fiori, semi e fertilizzanti nel rispetto delle condizioni di distanziamento, al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell’attività di mercato.

Il provvedimento teso alla riapertura, con i limiti dettati dalla normativa, avrà efficacia fino all’emanazione di nuove disposizioni in materia.

L’orario delle operazioni di vendita è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Le aree mercatali, dunque, dovranno essere recintate per garantire le misure di sicurezza e gli accessi alle aree di vendita saranno regolati e sorvegliati da personale a carico delle associazioni di categoria. Infatti, in questa fase, il coinvolgimento delle associazioni permetterà il controllo dei flussi dei clienti e la gestione di eventuali code davanti alle postazioni. L’assessore al Commercio Robert Bellotti sottolinea ”Questi primi segnali di ripresa delle attività sono un buon inizio ed esprimo il mio ringraziamento alle associazioni di categoria per la collaborazione garantita in questa situazione di emergenza straordinaria. Ciò ci ha permesso di dare risposte immediate e operative per riattivare non solo il commercio ma anche le abituali consuetudini delle persone, verso la normalità”.

