Video, foto e ricordi della tradizione: Comacchio racconta la sua Pasqua

Da: Comune di Comacchio.

Da Comacchio gli auguri di Pasqua con video, foto e ricette nel segno della tradizione: l’iniziativa del Comune di Comacchio si inserisce fra le attività attivate in sinergia con la Redazione Turistica dell’Emilia Romagna e le altre località turistiche della regione.

La Pasqua si avvicina e ognuno può raccontare la sua. Per questo I cittadini possono inviare video con gli auguri (tutte le lingue vanno bene anche il dialetto), ma anche foto o video ricette di preparazioni pasquali. E’ possibile anche raccontare gli eventi della tradizioni legati alla Pasqua in laguna. Le elaborazioni vanno inviate alla Redazione turistica alla mail infotur@comune.comacchio.fe.it

La redazione farà una selezione dei video e delle foto più originali e significativi che saranno poi inviati alla Regione Emilia Romagna che li condividerà sui suoi canali promozionali e turistici, ma saranno anche postati sul profilo Fb del Comune di Comacchio

Ecco sono alcune delle caratteristiche tecniche per la realizzazione dei video; possono essere di pochi secondi ma non oltre i 3 minuti. Da preferire riprese in orizzontale con schermo fisso, e naturalmente è consigliato il primo piano. Meglio registrare con voce squillante, scandendo le parole (specialmente per il dialetto).

Per quanto riguarda le foto, l’invito è quello di scatenare la fantasia.

“Si tratta di una bella iniziativa trasversale a tutta la Regione che dà un senso di vicinanza fra gli emiliano romagnoli e permette di far conoscere le tradizioni e la bellezza del periodo pasquale – spiega Riccardo Pattuelli, assessore al marketing turistico -. Tutti i cittadini possono contribuire a presentare, sul web, stando nelle loro case, le bellezze della città e della sua costa in modo originale e inconsueto”.

