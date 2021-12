Tempo di lettura: 2 minuti

“In vista del prossimo Natale 2021, abbiamo organizzato un evento che coinvolgerà sia i più grandi che i più piccoli, con un programma ricco di iniziative e realtà attrattive. – Spiega il sindaco di Vigarano, Davide Bergamini – abbiamo sempre promesso in campagna elettorale che ci saremmo impegnati affinché Vigarano diventasse protagonista assieme ai suoi cittadini, così abbiamo pensato sin da subito ad un evento che illuminasse il nostro territorio rendendolo vivo e attrattivo, creando un indotto anche all’economia locale, e offrendo la possibilità alle famiglie di tuffarsi nell’atmosfera natalizia ricominciando a vivere il territorio vigaranese. Sono soddisfatto del Patto di amicizia e collaborazione tra le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, in vista delle iniziative future, e le ringrazio per averci supportato.” Così il sindaco Bergamini commenta l’evento che è stato promosso dall’amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con l’associazione Giulia, e le associazioni locali: Comitato Cultura e Tradizione, Pro Civitate di Vigarano Pieve e Pro Loco Diamantina. “Scintille di Natale” interesserà due weekend, di cui il primo a Vigarano Pieve il 10-11-12 Dicembre 2021 ed il weekend successivo a Vigarano Mainarda, il 18-19 Dicembre 2021. Tra le iniziative in programma spiccano: il Luna Park; la sfilata in carrozza di Babbo Natale; i mercatini natalizi; i cori di Natale a cura della scuola Theremin e di Giancarlo Scagliarini; la mostra FotoClub Vigarano; il trenino che collegherà Vigarano Mainarda e Pieve. Commenta anche il vicesindaco, Mauro Zanella: “Stiamo instaurando, attraverso le associazioni del territorio un rapporto di sinergia tra ente comunale e realtà territoriali lavorando insieme per Vigarano ed i suoi cittadini, anche in futuro”. Si unisce, il capogruppo di maggioranza, Fabio Altieri: “Ho supportato l’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento ed è stata un’opportunità di confronto con le realtà locali.”

Evento con ingresso libero, rispettando la normativa anti-contagio Covid e tutte le disposizioni previste dal Governo.

