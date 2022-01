VIGARANO, IL SINDACO BERGAMINI REPLICA AL CONSIGLIERE DE MICHELE: “DIRETTA WEB PER IL CONSIGLIO COMUNALE? TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SONO I NOSTRI OBIETTIVI. FOSSERO STATI ANCHE I SUOI AVREBBE CONTRIBUITO A RENDERLO POSSIBILE ANNI FA.”

Tempo di lettura: 3 minuti

Durante la prima seduta del consiglio comunale di Vigarano Mainarda, in data 18 Ottobre 2021, il sindaco Davide Bergamini ha annunciato pubblicamente la sua volontà di rendere possibile la diretta del consiglio comunale e lo ha più volte ribadito. Oggi, date le recenti ed inutili polemiche la risposta del primo cittadino vigaranese non tarda ad arrivare. “Un atto di trasparenza e di apertura verso i cittadini, uno dei nostri obbiettivi principali come abbiamo sempre dichiarato – spiega il sindaco Bergamini – ma fa sorridere che il consigliere Agnese De Michele la pensi allo stesso modo, quando per anni avrebbe potuto farlo, a differenza di noi che siamo insediati da pochi mesi e conosce bene la situazione in cui versano gli uffici comunali.” Un servizio importante di cui molti Comuni del ferrarese sono già dotati da tempo ed anche in passato, chi adesso è in maggioranza e tempo fa sedeva tra i banchi dell’opposizione, ha più volte chiesto all’ex giunta, di cui Agnese De Michele ne faceva parte, di rendere possibile la diretta web della seduta consiliare, ma tutto ciò non è mai stato fatto. “Questo atteggiamento denota una carenza di idee e argomenti costruttivi, chiedere su temi già affrontati e discussi non le darà la visibilità che cerca – commenta il sindaco Bergamini e prosegue – e continuare a fare accesso agli atti, gli stessi che per anni sono stati lì, a pochi passi, ci fa pensare che prima d’ora non ha dedicato neanche un minuto di tempo per visionarli.” Il consiglio comunale è l’organo più rappresentativo dell’intero elettorato e, la giunta Bergamini, insieme agli uffici tecnici ha iniziato a lavorarci lo scorso Ottobre 2021 ma l’iter burocratico richiede tempo: servono apparecchiature idonee, una normativa sulla privacy e regole ben definite; la situazione delicata che l’attuale amministrazione ha ereditato di certo non aiuta. “Per quanto riguarda l’ultima seduta che si è tenuta il 30 dicembre 2021, verranno pubblicati tutti i verbali come è sempre stato e così sarà per quelli futuri se saranno ancora online per motivi legati alla pandemia.” Così commenta il sindaco di Vigarano Mainarda, Davide Bergamini. “Auspico che i prossimi anni di opposizione, per l’aspirante sindaco De Michele, siano più significativi rispetto a quelli trascorsi in maggioranza, – conclude Bergamini – e che consentano una più efficace comprensione del funzionamento dell’ente pubblico e dei relativi processi amministrativi.”

