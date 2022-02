VIGARANO, LA MAGGIORANZA IN CONSIGLIO COMUNALE AVANZA LA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN EDILIZIA LIBERA E IMPIANTI FOTOVOLTAICI. APPROVATA ALL’UNANIMITA’. IL SINDACO BERGAMINI: “UN PROGETTO ORIENTATO AD UNO DEI TEMI CENTRALI DEL NOSTRO TEMPO: LE FONTI DI ENERGIA”

Tempo di lettura: 2 minuti

Tra i punti all’ordine del giorno, del consiglio comunale di Vigarano Mainarda che si è tenuto l’1 febbraio 2022, è stata discussa e approvata all’unanimità la proposta per la realizzazione di manufatti in edilizia libera e impianti fotovoltaici, presentata dal capogruppo di maggioranza, Fabio Altieri. “Vigarano al pari dei Comuni più grandi, come abbiamo promesso in campagna elettorale. Con questa proposta innovativa ed interessante, soprattutto in un periodo così delicato, possiamo contribuire in modo decisivo a migliorare l’assetto del nostro paesaggio e ricavare dei benefici sia sul versante economico che ambientale.” Così il sindaco di Vigarano Mainarda, Davide Bergamini, commenta la proposta avanzata in piena linea con l’obbiettivo di mandato dell’amministrazione di Vigarano, quello dello sviluppo sostenibile del territorio. Una proposta che agevola la cittadinanza e le imprese artigiane, considerando che le tariffe dell’energia elettrica stanno raggiungendo livelli molto alti ed inoltre la micromobilità elettrica che sta diventando realtà soprattutto nelle piccole comunità; in aggiunta, il recepimento della direttiva europea RED II che incentiva la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e della condivisione dell’energia elettrica autoprodotta da rinnovabili.

Il gruppo di maggioranza chiede alla Giunta ed al sindaco Bergamini di agevolare la realizzazione di nuovi pergolati e gazebo secondo quanto già messo in campo dal Comune di Ferrara con circolare integrativa PG/2019/103507 del 09/12/2021, ovvero di far rientrare nel campo di edilizia libera pergolati e gazebo con copertura fotovoltaica di limitate dimensioni e come da circolare sopraccitato.

