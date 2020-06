Vigarano Mainarda: l’amministrazione non rispetta il contratto nazionale. Proclamato lo stato di agitazione della Polizia Locale

Tempo di lettura: 1 minuto

Da: DICCAP FERRARA

Nessuna convocazione o risposta concreta da parte dell’amministrazione di Vigarano Mainarda dopo la richiesta di incontro urgente avanzata dai Sindacati Autonomi DICCAP e SULPL.

Da circa un anno rimangono inascoltate le istanze degli Agenti della Polizia Locale che richiedono il riconoscimento della pensione integrativa e dell’indennità di servizio esterno.

Nonostante i diversi interventi pubblici in cui si garantiva la risoluzione delle tematiche poste dai Sindacati Autonomi l’amministrazione decideva di non inserire nella contrattazione decentrata che è stata firmata ad inizio anno nessuna delle due istanze richieste dai lavoratori.

Incredibile è la scelta di non rispettare la contrattazione nazionale che fin da Maggio 2018 ha previsto per la Polizia Locale l’inserimento dell’indennità di servizio esterno che a livello decentrato a Vigarano non è stata recepita e ha costretto i Sindacati Autonomi, su richiesta dei lavoratori a Proclamare lo Stato di Agitazione della Polizia Locale

Sarà ora il Prefetto di Ferrara a seguito dello Stato di Agitazione che è stato proclamato da DICCAP e SULPL a dover convocare i Sindacati e i rappresentanti del Comune di Vigarano Mainarda per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

