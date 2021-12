VIGARANO, SCINTILLE DI NATALE: LA GIUNTA CONSEGNA A SCUOLA I BIGLIETTI GRATUITI PER LE GIOSTRE E GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI. IL SINDACO BERGAMINI: “IN VISTA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE RIPARTIAMO DAI PIÙ PICCOLI”

Tempo di lettura: < 1 minuto

In occasione dell’evento “Scintille di Natale”, che inizierà Venerdì 10 Dicembre 2021 e interesserà due weekend consecutivi, il sindaco Bergamini, il vicesindaco Mauro Zanella e l’assessore Daniela Patroncini, hanno consegnato in tutte le scuole di ordine e grado, i biglietti omaggio. Tutti i ragazzi delle scuole medie, i bambini delle elementari ed i più piccoli nelle scuole dell’infanzia ne potranno usufruire per le giostre del Luna Park oppure per avere delle riduzioni per quanto concerne le altre attrazioni presenti. Il sindaco Bergamini: “È il primo Natale che festeggeremo insieme ai cittadini, come giunta comunale abbiamo voluto dare un netto segnale di ripartenza, per cui, in vista delle prossime festività natalizie, siamo partiti dai cittadini più piccoli, ponendo particolare attenzione affinché possano essere coinvolti e partecipare alla vita sociale del proprio territorio.”

