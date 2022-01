VIGARANO, SERVIZIO DI TRASPORTO PER ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE. IL SINDACO BERGAMINI: “RIPRISTINATO E INCREMENTATO UN SERVIZIO ESSENZIALE PER LA COMUNITA’”

Tempo di lettura: 2 minuti

“Quando ci siamo insediati, abbiamo lavorato sin da subito per far ripartire questo servizio di pubblica utilità per i soggetti più fragili, purtroppo precedentemente era stato sospeso a causa della pandemia ma, grazie alla disponibilità dei volontari autisti e alla collaborazione con il circolo Auser di Ferrara, siamo riusciti a ripristinarlo – spiega il sindaco Bergamini e prosegue – in totale sicurezza, rispettando le normative anti contagio Covid-19.” Il servizio è ripartito il 2 Novembre 2021 e nell’ultimo periodo si è incrementato, i dati al 31/12/2021 sono i seguenti: all’inizio vi erano sei autisti volontari, mentre oggi sono ben quattordici; il numero di corse effettuate è pari a trentaquattro, presso le strutture sanitarie di Cona, Bondeno, Copparo, Cento, Quisisana, Zona Fiera ed infine Vitalis di via Ravenna a Ferrara; gli utenti che ne hanno usufruito sono stati diciannove. Per chi necessita del servizio, si ricorda ai cittadini che occorre telefonare ai servizi sociali di Casa Generosa (0532 436428) e prenotare la corsa almeno 48 ore prima. Nel giorno stabilito, il pulmino preleverà l’utente presso la propria abitazione per accompagnarlo alla struttura sanitaria prescelta, per poi riportarlo a casa. Il vicesindaco con delega al terzo settore, Mauro Zanella:” Siamo più che soddisfatti di aver fatto ripartire questo servizio essenziale, uno dei più importanti a Vigarano, non solo per l’utilità ma anche perché aiuta i soggetti più fragili a diventare autonomi.” Il servizio è completamente gratuito, grazie ai volontari ed al Comune che adempie alle spese di gestione e manutenzione dei pulmini.

