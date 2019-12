Vigilia in festa al Teatro Barattoni di Ostellato

Da: Organizzatori

Tra burattini e sorprese, un ricco pomeriggio per il pubblico di tutte le età.

Il Teatro Barattoni di Ostellato apre le porte al pubblico per trascorrere insieme il pomeriggio della Vigilia di Natale. Nell’ambito della campagna ‘A Natale regala un posto a Teatro’, dalle 15 alle 19 del 24/12 ci sarà infatti l’apertura straordinaria della biglietteria, con la possibilità di acquistare biglietti ed abbonamenti per la stagione teatrale 2020.

Il programma della giornata entrerà nel vivo alle ore 17, quando il Teatro alla Panna, storica compagnia di Senigallia, presenterà per la prima volta ad Ostellato Tutti vanno alla Capanna. Uno spettacolo per tutta la famiglia: burattini ed attori daranno vita ai personaggi del presepe, che lungo il cammino verso la capanna sveleranno al pubblico retroscena e curiosità inconsuete, vivendo l’evento con curiosità ed eccitazione, in un’atmosfera di movimentata quotidianità.

Vi piacerebbe conoscere il pensiero del Bue e dell’Asinello? Sareste curiosi di ascoltare la viva voce di Melchiorre? I Re magi, due soldati romani, un contadino e sua figlia, un cane e un agnello saranno i protagonisti di storie che si alternano e si intrecciano, in un clima di comicità e divertimento contraddistinto da una venatura poetica, nello stile tipico del Teatro alla Panna.

Dopo lo spettacolo si terrà la piccola Lotteria di Natale: tutti i piccoli spettatori intervenuti riceveranno in regalo il teatrino di cartoncino da colorare e costruire, mentre 3 fortunati vinceranno una marionetta giocattolo realizzata a mano. Sorprese anche per i più grandi: saranno infatti sorteggiati anche 6 biglietti ingresso omaggio per gli eventi della stagione serale SipariOstellato.

I burattini inviteranno poi il pubblico a seguirli a Comacchio, dove nel pomeriggio del 26/12 a partire dalle ore 16:30 nell’Antica Pescheria saranno protagonisti Fagiolino, Sganapino e gli altri eroi del teatrino di Massimiliano Venturi; a seguire in Piazza Folegatti Dario Marodin, in arte El Bechin, presenterà l’originalissimo Horror Puppet Show.

L’ingresso è sempre gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età. Per restare aggiornati sui prossimi eventi è possibile iscriversi alla newsletter su www.sipariostellato.it.

Infoline: +39 349 0807587. Anteprime ed aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook ‘SipariOstellato’.

