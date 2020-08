Villa Melchiorri vince il premio internazionale My Art Nouveau Week

Tempo di lettura: 3 minuti

Da:Italia Liberty

In linea con i risultati della prima edizione, anche quest’anno Art Nouveau Week, manifestazione internazionale che celebra lo stile Liberty promossa dall’Associazione Italia Liberty a cura di Andrea Speziali, ha riscosso un grande successo presso il pubblico e ha rinnovato l’attrattiva che la corrente Art Nouveau suscita grazie alla vitalità dei suoi ornamenti e al fascino della sua storia. È stata una settimana ricca di appuntamenti, che hanno dato ai visitatori la possibilità di scoprire le tracce della diffusione dello stile Liberty attraverso visite guidate, eventi inediti e conferenze.

In occasione di questa seconda edizione è stato bandito il concorso My Art Nouveau Week, volto a premiare i migliori scatti fotografici e video realizzati durante le visite guidate e nei siti Liberty aperti al pubblico. I vincitori sono stati selezionati sulla base dell’originalità degli scatti, che andranno ad arricchire il vasto database di immagini raccolte sulla piattaforma Italia Liberty, ad oggi composto da circa 380.000 fotografie.

I vincitori del concorso fotografico sono stati premiati dal curatore, Andrea Speziali per aver immortalato con originalità alcuni fra i siti Liberty più suggestivi d’Italia, tra cui si annoverano Villa Melchiorri, gioiello del ferrarese fotografato da Phil Lewis, e Villa Bernasconi, splendida costruzione nel comune di Cernobbio progettata dall’architetto Alfredo Campanini. La villa, grazie anche ad uno speciale percorso espositivo che ne valorizza la storia e i protagonisti, si è distinta come uno dei siti più interessanti che hanno preso parte alla manifestazione. Tra gli scatti vincitori rientrano anche Palazzo Atti, uno degli edifici art nouveau più eleganti di Bari, Villa Faccanoni progettata da Giuseppe Sommaruga a Sarnico e il Casinò di San Pellegrino terme.

Alla luce dei commenti pervenuti rispetto a questa notizia si evince che la villa gode di un fascino decadente lasciata con un gusto urbex. La rete si è infuocata nel sensibilizzare la proprietà a un lavoro di restauro per portarla come un tempo e una parte di stimatori amanti del mondo Urbex a cui piace il fascino attuale senza interventi recenti di migliorie. Il pubblico ferrarese cosa ne pensa?

L’associazione Italia Liberty estranea ai pensieri e pubbliche opinioni non prende parola e ringrazia i proporetari epr aver mantenuto ad oggi un villino di così tanto splendore. Si lavora per la prossima edizione di Art Nouveau week a fruirla internamente assieme ad altri villini Liberty della città. Allo stesso tempo Italia Liberty invita l’amministrazione comunale a ragionare per una possibile installzione di tarche finemente lavorate in ferro batturo con motifi bloreali dove collocare all’eserno delle ville storiche ferraresi una tarcha con una foto del progetto originale e descizione della villa per valorizzare e promuovere il bene.

Di seguito è riportato l’elenco completo dei migliori scatti di My Art Nouveau Week:

1) Phil Lewis, Villa Melchiorri, Ferrara

2) Villa Bernasconi, Cernobbio, Dettaglio esterno, foto realizzata dall’Istituzione

3) Ilaria Sale, scalinata interna delle case popolari in stile Liberty, Torino

4) Sergio Ramari, Villa Faccanoni, Sarnico

5) Cristina Paveri, Cimitero Monumentale (dettaglio scultura), Milano

6) Associazione Other, Casinò, San pellegrino Terme

7) Gabriele Cabassi, Villino Zironi, Reggio Emilia

8) Vittroio Lovri, Palazzo Atti, Bari

9) Erika Montedoro, Edificio Liberty in b/n

10) Yubiel Dominguez, Hotel Villa Belvedere Mare, Rimini

Commenta