Visita del nuovo questore in municipio. uniti nell’impegno per la prevenzione

Il neo Questore di Ferrara Cesare Capocasa è stato ricevuto in visita a Bondeno dal Sindaco facente funzioni Simone Saletti e dal comandante della Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese Stefano Ansaloni. Un’ora di confronto servita per presentarsi alle Istituzioni locali e parlare degli strumenti di prevenzione attivi sul territorio. Il Questore Cesare Capocasa ha parlato dell’importanza di non avere una visione della sicurezza “città-centrica”, ma con una visione allargata alla periferia ed a tutta la provincia di Ferrara, allo scopo di contrastare le infrazioni e i reati, e per elevare la partecipazione delle Istituzioni locali e dei cittadini.

Il confronto con il comandante della PM Stefano Ansaloni è stato utile per capire l’articolazione e il funzionamento del sistema di videosorveglianza e del Targa System, che “sono strumenti ormai imprescindibili per la prevenzione dei reati e possono consentire di mettere a disposizione informazioni utili alle indagini”. – spiega il Sindaco Simone Saletti – “La sicurezza è un valore che si persegue contrastando la violenza domestica, la microcriminalità che può annidarsi anche nel parco sotto casa, se non sufficientemente controllato e presidiato, ed in tal senso ho apprezzato molto le parole del nuovo Questore, cui auguro un buon lavoro. Certamente, nella società contemporanea è fondamentale perseguire sempre più la collaborazione attiva con tutte le Forze dell’Ordine”./(Foto, da sinistra: Stefano Ansaloni, Cesare Capocasa, Simone Saletti)

