VISITCOMACCHIO.IT: Al via la campagna di promozione per l’estate 2020

È online da oggi la nuova campagna Visitcomacchio.it dedicata alla promozione turistica per l’estate 2020 e interamente pensata per poter intercettare tutti gli appassionati di natura e divertimento anche in questo difficile periodo di incertezza e emergenza sanitaria. “Tutto lo Spazio per le tue Vacanze” è il messaggio chiave, declinato attraverso social network e motori di ricerca, con il quale l’intero territorio si presenta rassicurando i turisti che quella di Comacchio sarà un’estate 2020 all’insegna della sicurezza, ma senza sacrifici in termini di offerta e di esperienza. Una formula dedicata a questo particolare momento che si affiancherà al principale claim identificativo dell’estate di Comacchio e dei sette lidi: “Vacanze piene di vita a velocità naturale”.

La campagna, nata su impulso del Comune di Comacchio e concepita con il contributo degli operatori turistici del territorio è stata studiata in termini creativi e di contenuto per il massimo impatto social e digital – a oggi gli strumenti più utilizzati in ambito turistico – e si pone l’obiettivo di trasmettere la semplicità con cui Comacchio e il suo territorio può rispondere alla necessità di sicurezza e distanziamento, unendola alle attività uniche di sempre tra natura, spiagge, cultura e tradizione.

Il portale VisitComacchio.it proporrà contestualmente le migliori offerte di soggiorno per tornare al relax o allo sport nelle ampie spiagge dei sette lidi e le proposte di attività sul territorio come la scoperta del Parco del Delta del Po attraverso l’acqua, la bicicletta o passeggiando o la possibilità di vivere la storia e la tradizione millenaria di Comacchio.

“Fin dall’inizio dell’emergenza – ha commentato l’assessore al turismo di Comacchio Riccardo Pattuelli – abbiamo lavorato per ripensare il modello di proposta del nostro territorio anche dal punto di vista comunicativo in funzione di un mercato del turismo che ha profondamente modificato le sue esigenze in brevissimo tempo” Ted Tomasi presidente di VisitFerrara e Comacchio sottolinea che “Il territorio di Comacchio per sua natura può accogliere con facilità la richiesta di sicurezza, di spazio e distanziamento sociale: un’opportunità che non dobbiamo perdere in un contesto socioeconomico così complesso come quello che stiamo vivendo”.

