“Vivi l’arte…vivi la città” – prosegue la collaborazione tra Ascom Confcommercio e Fondazione Ferrara Arte

Un modo per rilanciare in questa nuova fase di ripresa Arte e Cultura e ridare “ossigeno” alle attività di vicinato. “Vivi l’arte, vivi la città: è il motto dell’iniziativa che prosegue – dopo essere stata presentata a maggio scorso – si tratta della prima delle due iniziative che prenderà il via nuovamente in questa primavera ed a cui seguirà a stretto giro anche quella legata alla Fondazione Teatro comunale “Abbado” dal titolo “Vivi l’arte, il teatro e la città” presentata a giugno del 2021 che prevede meccanismi simili.

“E’ fondamentale tenere accesa la luce della cultura e dell’arte attraverso le mostre che rappresentano un importante volano per tutte le attività commerciali, turistiche, della ristorazione, della ricettività e dello shopping – commenta in apertura Giulio Felloni, presidente provincial e di Ascom Confcommercio Ferrara – Tali eventi sono indispensabili, nel momento in cui si colgono segnali di un auspicata riapertura, per riavviare il turismo, anche straniero, in città, nell’intero territorio provinciale e fino alla costa”.

Un progetto rilanciato e vista con soddisfazione da Marco Gulinelli, assessore alla Cultura:”Prosegue il lavoro di squadra e il dialogo continuo per la promozione culturale. In questo quadro la collaborazione con Ascom Confcommercio Ferrara, già concretizzata in una partnership per incentivare l’accesso ai musei a primavera scorsa, si è rivelata proficua e stimolante per visitatori e attività produttive. Queste iniziative sono un ulteriore incentivo all’intera filiera della cultura. Abbiamo in agenda, nel 2022, almeno una decina di future mostre, in una programmazione continua, diversificata e particolarmente ricca. Per massimizzare la promozione e per investire sulla valorizzazione culturale è fondamentale un lavoro di squadra, come dimostra la sinergia con Ascom”.

L’iniziativa verrà applicata sulle mostre in essere ed ovviamente anche su quelle future. In pratica i turisti mostrando il biglietto di una delle mostre in città – organizzate dalla Fondazione Ferrara Arte, partner dell’iniziativa – potranno usufruire di una scontistica pari al 10% negli acquisti nelle attività commerciali e della ristorazione che aderiranno al progetto e che saranno segnalate da un apposita locandina. Una cinquantina gli esercizi (abbigliamento, articoli regalo, bar, ristoranti…) che proseguono nella loro adesione . L’elenco, in aggiornamento verrà poi pubblicato sul sito ascomfe.it e sui canali Social di Ascom Ferrara. La scontistica definita verrà anche applicata a tutti coloro che visiteranno i palazzi storici, musei e varrà anche per i possessori della MyFe Card.

Elenco mostre: “Oltre lo Sguardo” di Arianna Di Romano (alla Palazzina Marfisa d’Este dal 20.02 al 12.06.2022); “Volumi narranti” di Sergio Zanni (al Padiglione d’Arte Contemporanea fino al 06.03.2022); “Il Silenzio delle cose” di Filippo De Pisis (al Castello Estense fino al 02.06.2022).

