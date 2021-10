VOCI FEMMINISTE RADICALI CONTRO IL GREEN PASS E L’ATTACCO GENETICO AI CORPI

Tempo di lettura: 3 minuti

Il femminismo non accetta ricatti

A fronte delle discutibili adesioni appena espresse pubblicamente da alcune femministe radicali

italiane, ci sentiamo in dovere di prendere la parola e chiarire in maniera inequivocabile la nostra

distanza da tali posizioni.

Finora sono state ignorate, delegittimate, silenziate e screditate le piazze in cui da mesi centinaia di

migliaia di manifestanti ogni settimana esprimono – piaccia o meno – un democratico e legittimo

dissenso. Solo adesso, al momento giusto e in maniera faziosa, queste piazze sono finite sotto i

riflettori e sono state catapultate nel baratro più bieco della strategia della tensione.

Cadere in questa trappola, in questo teatro, urlando contro l'”emergenza fascista” costruita ad arte

dalla propaganda diventa strumentale e funzionale per far passare la misura totalitaria e, questa sì,

fascista denominata Green Pass.

Siamo anche noi femministe radicali, provenienti da gruppi, associazioni e background diversi, ma

unite dal principio sacro dell’INVIOLABILITÀ DEI CORPI, cardine del manifesto che abbiamo

sottoscritto insieme a tante realtà del femminismo italiano ed europeo e che rappresenta la base

della nostra azione politica.

Non possiamo accettare in silenzio l’instaurarsi di una dittatura tecno-sanitaria che obbliga le

persone a pagare per lavorare e non possiamo rendere i nostri corpi disponibili a questi così detti

vaccini che sono delle piattaforme a mRNA di riprogettazione cellulare.

Non passiamo accettare il pericoloso precedente rappresentato dal Green Pass: una volta accettato il

principio di poter perdere delle libertà in nome della biosicurezza come nuovo paradigma di

controllo e gestione della società, questo principio diventerà la norma e da quel momento potrà

condizionare qualsiasi altra decisione aprendo ad una società di persone di serie A e di serie B, sul

modello del Credito Sociale cinese.

Il Green Pass diventerà lo strumento per dare l’avvio all’identità digitale che grazie alla rete 5G

permetterà una gestione e controllo assoluto della vita di tutte le persone in una società cibernetica e

transumanista.

Non saper o non voler riconoscere in tutto questo un attacco verso i nostri corpi e verso tutto il

vivente è non avere più gli strumenti per poter lottare con forza e consapevolezza a difesa della

natura, dei nostri corpi, dei nostri figli e della nostra comunità.

Come donne e come femministe radicali non possiamo permetterlo.

Prime firmatarie:

Silvia Guerini

Emanuela Risso

Roberta Trucco

Adesioni:

Cristiana Pivetti

Daniela Danna

Barbara Eletta Camoni

Silvia Marzi

Alice Ujcic

Elena Daniele

Gianna Curti Clech

Donatella Proietti Cerquoni

Marinella Dolci

Cinzia Civitelli

Elena Murdaca

Cristina Basso

Elisa Pastorino

Luisa Vicinelli

Rita Ricciardelli

Pasqua Teora

Agata Leone

Alessandra Merli

Tiziana Visaglio

Samantha Schloss

Giulia Rosignoli

Chiara Rossi

Gigliola Mattei

Selena Chiappori



Adesioni in aggiornamento. Chi desidera firmare può comunicarlo a Onda Femminista Radicale e sarà inserita.

