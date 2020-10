Webinar “La Strada dell’Adolescenza”- Aperte le iscrizioni

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Ferrara

Aperte iscrizioni ai tre webinar per approfondire la ricerca regionale 2020 sugli adolescenti, in programma il 3 e 24 novembre e il 10 dicembre 2020 dalle 14.30 alle 16.30, promossi da Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara con l’Osservatorio Adolescenti, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il CTS Ferrara e CSV Terre Estensi

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara con l’Osservatorio Adolescenti promuove, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il CTS Ferrara e CSV Terre Estensi, un ciclo formativo e di aggiornamento di tre webinar sull’adolescenza dal titolo “La strada dell’adolescenza”

Scopri il programma >>> Programma La Strada dell’Adolescenza_2020

Ad aprire i lavori martedì 3 novembre dalle 14.30 alle 16.30, tramite la piattaforma meet.google.com, sarà l’assessore alle Politiche Giovanili Micol Guerrini che darà il via alla presentazione della Ricerca sugli adolescenti in Emilia Romagna svolta nel 2020 curata da Maria Teresa Paladino, referente adolescenza della Regione Emilia Romagna, e da Sabina Tassinari, responsabile dell’Osservatorio Adolescenti-Promeco del Comune di Ferrara.

Ad animare le riflessioni e il confronto ritorna a Ferrara un graditissimo esperto di tematiche afferenti alle giovani generazioni, Stefano Laffi, ricercatore presso l’Agenzia di ricerca Codici di Milano.

Stefano Laffi condurrà anche i webinar del 24 novembre e 10 dicembre, sempre dalle 14.30 alle 16.30, approfondendo i temi emersi dalla ricerca, affrontando le criticità che chi si occupa di adolescenti affronta quotidianamente, condividendo le strategie per stimolare e infondere fiducia affinchè i giovani possano acquisire autonomia per una crescita il più serena possibile. Per questo, i webinar si rivolgono non solo ai docenti e agli operatori che si occupano di adolescenti ma anche ai genitori.

La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso.

Pertanto per ragioni organizzative è necessario iscriversi inviando una mail a l.tarroni@comune.fe.it. Sono stati richiesti i crediti per insegnanti delle scuole di I e II grado, crediti OASER ed ECM. A tutti gli altri sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Per eventuali informazioni tel. 0532 208047 o mandare mail a promeco@comune.fe.it

