Winter Wonderland al via: inaugura domani il parco divertimenti indoor più grande d’Italia

Apre i battenti domani, alle 15.00, la settima edizione di “Winter Wonderland – Natale in giostra”, che per 19 giorni trasforma la Fiera di Ferrara nel parco divertimenti indoor più grande d’Italia.

Fino al 19 gennaio, 20.000 metri quadrati di padiglioni, in Via della Fiera 11, ospitano oltre 60 espositori, 30 attrazioni, 10 eventi speciali e un nutrito programma di show e animazioni, tutti fruibili al coperto e in piena sicurezza.

Ma che cosa succede domani, giornata inaugurale, e domenica 22? Ad attendere il pubblico è un’atmosfera spiccatamente natalizia. L’ingresso di Winter Wonderland conduce direttamente nella casa di Babbo Natale, dove i più piccoli, oltre a visitare la stanza dei giocattoli (con gli elfi all’opera) e la camera di Santa (con letto, scrivania e trono), possono consegnare la letterina dei desideri a Babbo Natale in persona e partecipare a laboratori.

Quanto al capitolo “giostre e attrazioni”, l’elenco è lunghissimo: brucomela e tagadà, autoscontri, gonfiabili, la Dark House popolata da fantasmi, vampiri e mummie, e il labirinto degli specchi. Poi il grande rullo Water Ball, per rotolarsi in acqua senza bagnarsi, la gondola della Piccola Venezia e Il Castello di Aladino con scivoli, palline e percorsi a ostacoli. I tappeti elastici e il Jumping, per saltare e fare evoluzioni in aria, i giochi a premio e a gettone. E ancora, le performance del Winter Circus, rigorosamente privo di animali. Il teatro dei burattini, il truccabimbi e la baby dance con gli animatori e Winterello, mascotte della manifestazione. Quotidiani pure la parata dei personaggi dei cartoni animati, con i quali ballare e farsi un selfie, lo show delle bolle di sapone giganti e quello di micro-magia, la caccia al tesoro e gli atelier creativi.

Per tutta la durata di Winter Wonderland – Natale in giostra, nei padiglioni della Fiera sono attivi una pizzeria, una piadineria, un’hamburgeria e un bar.

Orari di apertura: domani, 15.00-20.30; 22 dicembre, 10.30-20.

Il biglietto di ingresso (intero 5,00 €, ridotto 4,00 € per gli under 12) comprende gli spettacoli, il circo e l’animazione, mentre sono escluse le giostre e le attrazioni.

Per maggiori dettagli sul programma e sulle tariffe di ingresso, consultare il sito www.winterwonderlanditalia.com o la pagina Facebook Winter Wonderland Ferrara.

L’appuntamento organizzato da Eventi Spettacoli Snc di Diego Bisi e Luca Catter, in collaborazione con Ferrara Fiere Congressi e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

