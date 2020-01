Zamorani: subito Comitato per il referendum abrogativo sulla prescrizione

Da: Mario Zamorani

Quanto prima costituirò a Ferrara il Comitato per il referendum abrogativo del provvedimento Bonafede sulla prescrizione. Rispondendo all’appello dell’Unione italiana delle Camere penali, con l’avvocatura, con gran parte della magistratura (esclusi quanti fanno riferimento alle posizioni supergiustizialiste di Davigo), con tutti i garantisti, dobbiamo impegnarci per promuovere e vincere il referendum abrogativo della legge che sospende la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Vero obbrobrio giuridico, la riforma rischia di essere allo stesso tempo inutile, dannosa e anticostituzionale. Inutile perché, come ormai noto, in Italia oltre il 70 per cento dei procedimenti penali finisce in prescrizione al termine delle indagini preliminari; dannosa e anticostituzionale perché renderebbe i processi eterni dopo una sentenza di primo grado.

