Zappaterra: “Lontani oggi per essere più vicini domani!”

Da: Marcella Zappaterra.

Care e cari amici,

Queste settimane stanno profondamente cambiando il nostro modo di vivere e avremmo tantissime cose da raccontarci e condividere. Mi auguro potremo farlo presto, adesso però tutta la nostra attenzione deve essere rivolta a contenere il contagio. Oggi inizia la settimana più impegnativa: ognuno di noi deve fare un grande sforzo per ridurre e, se possibile, addirittura eliminare le relazioni e contatti con altre persone. L’obiettivo è quello di riscontrare tra alcuni giorni l’effetto di questo sacrificio nel calo dei numeri del contagio.

Molti di noi sono a casa (chi mi segue sui social – su Facebook o Instagram – sa che avendo avuto contatti diretti con due componenti della Giunta regionale positivi sono stata in isolamento fiduciario fino a un paio di giorni fa. Finita la quarantena, però, il risultato non è tanto diverso: sto a casa!) e abbiamo dovuto riorganizzare completamente le nostre abitudini per lavorare o prenderci cura dei nostri cari, ma tanti continuano ad andare a lavorare. Il mio ringraziamento va a loro: a chi sta nelle corsie degli ospedali o negli uffici delle amministrazioni pubbliche che continuano a garantire i servizi e l’assistenza ai cittadini, ma va anche a chi continua a lavorare nelle fabbriche, nei supermercati (l’elenco è lungo) e a svolgere la propria attività con attenzione e responsabilità.

Io sono stata nominata Capogruppo dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali del Partito Democratico. Un onore e una responsabilità verso di loro e verso i nostri elettori. Sento costantemente i colleghi e i miei collaboratori, cercando tramite i canali social, le mail, le chat e le telefonate di tenere aggiornati sia i cittadini che il personale. In queste settimane sono quasi 1000 i dipendenti regionali autorizzati a lavorare da remoto, in modalità smart working. Continuiamo a essere operativi, nonostante le difficoltà, tanto che oggi abbiamo avuto un “confronto a distanza” dedicato proprio all’emergenza Covid-19 e a breve verrà convocata anche una seduta di Assemblea Legislativa sempre in videoconferenza.

Vi saluto, vorrei poterlo fare con un abbraccio.

Commenta