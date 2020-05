Al cantón fraréś

Tempo di lettura: 7 minuti

Scrivendo un poema sul Palio, in dialetto ferrarese e in ottave, Luigi Vincenzi racconta la storia di Ferrara.

Illustrando i significati degli stemmi delle contrade cittadine l’autore espone vicende e personaggi storici in 10 canti (una invocazione, 4 rioni, 4 borghi, un epilogo).

Il piglio narrativo, la scrupolosità documentaria, la ricchezza del lessico, il garbo poetico, ne fanno una gradevole lettura e rilettura.

Di seguito si riportano le prime ottave del poema.

(Ciarìn)

Iηvucazión

I

Oh zirudlàr BUIÀRD, ARIÒST e TASS

ch’avì cantà dil dònn, di cavaliér,

di viaź iη ziél e iη mar e ad tuti i pass

fat veramént o fat sól col peηsiér,

gnim in aiut che ag’ho ‘l zarvèl ‘ch va in fas

par vlér rivìvr adès, cóm s’al fus iér,

al cmaηzipiàr dal Palio e d’ogni imprésa

dal Pòpul fata e dala Córt fraréśa.

II

Ag’ho ad bisógn dla vostra ispirazióη

parché trop grand l’impégn, a mi l’am par,

par il mié sóli fòrz! La presunzión

ad vléram, come tanti, zimentàr

iη chi òt “vèrs” che, iη Vu, i s’è fat caηzóη,

la tiéη beη cónt che forse am putì dar

i scart, il briś dla vostra rima rara

parché aηca mi a canta la mié Frara.

III

Oh, Frara! Frara! Che zità d’incànt!

E nò sól pr al tò Dòm, al tò castèl,

Marfisa e Schifanòia, ch’i è impurtant

coη Ca’ Romèi e Saη Fraηzésch tant bel,

Saη Dmenagh, Saη Cristòfar, i Giamànt,

Saη Paul, Saη Giuliàn e Rigobèl… (1)

mo chil stradìη zó ‘d maη, chi cantuηzìη,

chil fnèstr iη còt, purtài e balcuηzìη;

IV

cl’architetùra seηza tant pretéś

ch’as véd int ill strad vèci dla zità;

chi cvèi fat con amór, seηza tant spéś

e fórse con uη póch ad vanità,

che ogni tant it làsa uη póch surpréś

e che iη nisùna guida viéη zità.

Al fàsin tò l’è chì, Frara, e al tò cuór!

Chi ‘riva a tgnósrat béη, vibra d’amór!…

V

L’amór par Frara e pr ill sò tradizióη

l’è viv e fòrt in tut i vér frarìś:

pastìz, salama e pan li è creazión,

iηsiém al pampapàt, da paradìś!…

E ogni ann as fa n’evucazión,

iη maģ a Frara, a źura chi av al diś:

a sfila persunaģ tut paludà

con i più bèi custùm di témp andà!

VI

A sfila al PALIO!! – Al PALIO! Mo cus èl? –

-L’è un di più bèi cvèi! ‘Na canunà!

S’t’avdìs par Zvèca che stupénd zapèl

d’òman e dònn ad vlud imburdunà

e ad raś e ad séda! E dòp déntr int l’anèl

dla piaza ad clu d’Ariòst, pin cucunà,

a du par du a cór i òt cavài

a pél muntà e seηza tant źavài! –

VII

Al PALIO ad Frara opur, diś Muradór, (2)

quél ad Saη Źorź, l’è nat da sètzént’ann

col Śgónd di Ubìzz Esténs, ad Frara Sgnór (3)

e ad Modna e Reź. D’alóra con dl’afàn

par via di sècul briśa tuti d’òr,

tra silenziosi paś e stus ad cann,

l’è arturnà a sfilàr pr il nòstri strad

mitènd iη sgaźuvìglia il j’òt cuntràd…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)”Rigobel”, torre crollata nel 1550. Ricostruita nel 1928, oggi è denominata Torre della Vittoria.

(2)“Muradór”: Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), storico.

(3) “Obizzo II d’Este” fu il vero primo Signore di Ferrara (1264), Modena (1289) e di Reggio (1290).

Invocazione

I

Oh cantastorie Boiardo, Ariosto e Tasso / che avete cantato delle donne, dei cavalieri, / di viaggi in cielo e in mare e di tutti I passi / fatti veramente o fatti solo col pensiero, / venitemi in aiuto che ho il cervello che va in fascio / per voler rivivere adesso, come se fosse ieri, / il cominciare del Palio e di ogni impresa / fatta dal popolo e dalla Corte ferrarese.

II

Ho bisogno della vostra ispirazione / perchè troppo grande l’impegno, a me pare, / alle sole mie forze! La presunzione / di volermi, come tanti, cimentare / in quelle “ottave” che, in Voi, si son fatte canzoni, / tiene ben conto che forse potete darmi / gli scarti, le briciole della vostra rima rara / perché anch’io canti la mia Ferrara.

III

Oh, Ferrara! Ferrara! Che città d’incanto! / E non solo per il tuo Duomo, il tuo castello, / Marfisa e Schifanoia, che sono importanti / con Casa Romei e San Francesco tanto bello, / San Domenico, San Cristoforo, I Diamanti, / San Paolo, San Giuliano e Rigobello… / ma quelle stradine giù di mano, quegli angolini, / quelle finestre in cotto, portali e balconcini;

IV

quell’architettura senza tante pretese / che si vede nelle vecchie strade della città; / quelle cose fatte conamore. Senza tante spese / e forse con un po’ di vanità, / che ogni tanto ti lasciano un po’ sorpreso / eche in nessuna guida vengono citate. / Il fascino tuo è qui, Ferrara, e il tuo cuore! / Chi arriva a conoscerti bene, vibra d’amore!…

V

L’amore per Ferrara e per le sue tradizioni / è vivo e forte in tutti I veri ferraresi: / pasticcio, salama e pane sono creazioni, / insieme al pampapato, da paradiso!… / E ogni anno si fa una rievocazione, / in maggio a Ferrara, giura chi ve lo dice: / sfilano personaggi tutti paludati / con i più bei costumi dei tempi andati!

VI

Sfila il PALIO!! – Il PALIO! Ma cos’è? – / -È una delle più belle cose! Una cannonata! / Se vedessi per Giovecca che stupenda confusione / di uomini e donne abbigliati di velluto / e di raso e di seta! E dopo dentro l’anello / della piazza d’Ariosto, piena zeppa, / a due per due corrono gli otto cavalli / montati a pelo e senza tanti orpelli.

VII

Il PALIO di Ferrara oppure, dice Muratori, / quello di San Giorgio, è nato da 700 anni / con Obizzo II d’Este, signore di Ferrara / di Modena e Reggio. Da allora con affanno / per via di secoli non tutti d’oro, / tra silenziose paci e cannonate, / è ritornato a sfilare èer le nostre strade /mettendo in gozzoviglia le otto contrade.

Tratto da: Luigi Vincenzi (Tamba), Al palio ad Frara : Uη póch ad storia fraréśa iηmasćiada con uη póch ad fantasia e con uη spizgòt ad ciàcar tramandàdi da padr’ iη fiòl, vista atravèrs il bandiér e il stem dil cuntràd dal nòstar Palio, e cuntàda int una lónga zirudlàza semiseria in utàvi, int al dialèt ad Frara, Ferrara, La Voce di Ferrara, 1987

Luigi Vincenzi (Bondeno 1926 – Ferrara 2011)

Maestro elementare, poeta e studioso del vernacolo, fine dicitore, segretario storico del Tréb dal Tridèl. Aveva due scutmài: Gigi per gli amici, Tamba in ambito dialettale. Altre pubblicazioni: A filò sóta al pónt ad San Źvann (1978), Grépul (2003), Vocabolario italiano – ferrarese (2007), Noz d’arźént col nòstar bel dialèt (2007).

