Con ironia e senso dell’umorismo l’autore esprime un disagio nello sfogliare le pagine del giornale e, evitando i necrologi, si consola considerando che, per ora, non lo riguardano. Ma non basta: c’è sempre chi informa, con particolari disturbanti, che amici o conoscenti o vicini sono passati a miglior vita. Ci sono poi gli annunci funebri appena fuori casa. Meglio quindi trovare un luogo tranquillo dove passeggiare in pace…

(Ciarìn)

Al sat chi è mort?

Da la paùra ach gh’ò d’sàntiram mal

an sfój più gnaηch ill pàgin dal giurnàl;

quéla di necrològi, specialmént,

aη la voi védar, mó pròpi par gnént;

e se par caś am scàpa un òć su quéla,

póvr’al mié stómagh, ahi, cóm al bruntèla

int al nutàr la foto d’uη ch’a cgnós.

Am s’alza la presión, a dvént tut rós

s’a véd la fàza d’uη mié vèć amìgh

e par cuηsulazión, alóra, am digh:

“Mo l’éra purasà più vèć ch’né mi”

(aηch s’an è briśa véra, am digh acsì!)

e a guàrd col fià suspéś, quaśi in afàn,

quant jéra (sperànd tanti!) chi sò ann.

Mo aηch se la nutìzia am tiéη lugàda

a gh’è sémpar qualcdùη che iη źir par stràda

l’am férma pr’iηfurmàram cun traspòrt:

“Al sat di nostr’amìgh, ajér, chi è mort?”

e vié ch’al m’cónta (e t’an al pó farmàr!)

dla so agunìa i particulàr;

mo mìna al s’férma chi, aηzi al va avanti

int al far l’eléηch (mo mama, quanti!)

ad tuti quéi che int j’ùltim témp j’è andà

(séηza che mi al savés) a fnir là d’là.

E se mi a scaηs st’al tip, stà pur sicùr

che apéna fóra ‘d ca’, tacà sul mur

a tróv al manifèst listà dal lut

dl’avśìη ch’l’è mort stanòt: e tant salùt!

A jò capì: par star un póch iη paś

a dév andàr indóv che tuti i taś,

indóv aη gh’è giurnàj, né tant pasànt:

a jò d’andàr a spas int al Campsànt!



Lo sai chi è morto? (traduzione dell’autore)

Per la paura che ho di sentirmi male / non sfoglio più nemmeno le pagine del giornale; / quella dei necrologi, specialmente / non la voglio vedere, ma proprio per niente; / e se per caso mi sfugge un occhio su quella, / povero il mio stomaco come brontola / nel vedere la fotografia di uno che conosco. / Mi si alza la pressione, divento tutto rosso / se vedo la faccia di un mio vecchio amico / e per consolazione, allora, mi dico: / “Ma era molto più vecchio di me” / (anche se non è vero, mi dico così!) / e guardo col fiato sospeso, quasi in affanno, / quanti erano (sperando tanti!) quei suoi anni. /

Ma anche se la notizia me la tengo nascosta / c’è sempre qualcuno che in giro per strada / mi ferma per informarmi con trasporto: / “Lo sai dei nostri amici, ieri, chi è morto?” / e via che mi racconta (e non lo puoi fermare!) / i particolari della sua agonia; / ma mica si ferma qui, anzi va avanti / nel far l’elenco (ma mamma, quanti!) / di tutti quelli che negli ultimi tempi sono andati / (senza che io lo sapessi) a finire di là. /

E se io scanso questo tizio, sta pur sicuro / che appena fuori di casa, affisso al muro / trovo il manifesto listato a lutto / del vicino che è morto ‘sta notte: e tanti saluti! / Ho capito: per stare un poco in pace / devo andare dove tutti tacciono, / dove non ci sono giornali, né tanti passanti: / devo andare a spasso nel cimitero!

Tratto da: Antologia del XXIX Premio di poesia dialettale “Poetar Padano”, Carpi, Associazione Culturale Il Portico, 2018.



Bruno Zannoni (Bagnacavallo 1940)

Nato in Romagna, vive da decenni a Ferrara. Scrive in dialetto romagnolo e ferrarese, con premi e riconoscimenti nei concorsi nazionali. Altre informazioni nel Cantón del 1 maggio 2020 [Qui]

Al cantóη fraréś: testi di ieri e di oggi in dialetto ferrarese, la rubrica curata da Ciarin per Ferraraitalia,

esce ogni 15 giorni al venerdì mattina. Per leggere le puntate precedenti clicca [Qui]

Cover: Mattina al camposanto, foto di M. Chiarini.



