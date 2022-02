Tempo di lettura: 4 minuti

In una antologia di racconti Flavio Bertelli ricorda molte figure ferraresi viventi o del passato.

In lingua e in dialetto, con umorismo e un po’ di bonaria derisione, traccia manie, passioni, comportamenti dei suoi personaggi: medici, teatranti, ristoratori, antiquari, musicisti.

In questa occasione presentiamo alcune battute dal primo ritratto della raccolta: un dutór. Un medico condotto di un tempo che andava di casa in casa, di caseggiato in caseggiato, quando le visite collettive erano la normalità e la privatezza non abituale.

(Ciarìn)



Il dottor Zambottini

…

Il nostro Źambutìn era decisamente un medico sui generis: un po’ farmacologo, un po’ erborista, un po’ mago e un po’ tuttofare, ma in maniera capace, dignitosa, onesta e missionaria.

Amava definirsi “uη póch dutór e uη póch mazalàr”… “uη dutór ch’éva sémpar présia!”… poiché la clientela era troppo numerosa e povera.

– Al più sgnór d’uàltar – diceva – al g’ha, cumè patrimòni, sól al cul che, par źunta (1) al n’è gnaηch mèrd, parché, sacratàri (2), aη va mai dal còrp! –

La sua giurisdizione di competenza andava da San Giorgio a via Mazzini ed anche oltre, parché i puvrìt iη finiva briśa lì: andavano più in là.

– Dgì (3) su – diceva a volte – mo parché n’andèv da n’àltar dutór?

– Da chi? –

– Com da chi? Dal dutór Ferari, par esempi, in via Ventisetembre, o dal dutór Meloni in via Scienze! –

– I vol di soldi! –

– Già! – rispondeva lui abbacchiato – I g’ha cal vizi lì! Però anca mi bisogna ch’a magna! –

…

Quando Źambutìn arrivava, si appoggiava al muro della casa di fronte ed osservava la facciata sforacchiata da 20 o 30 finestre, attraverso le quali occhieggiavano i deleritti che avevano bisogno dei suoi lumi.

– Andéη con órdan – diceva – parlate una alla volta sinò a fén dal colèro! Ciàcara ti, Matilde. Cóm sta to marì? –

– Al sta mèj!! –

– G’at da la madgìna? (4) –

– Ag’ò dà ill so pìlul! –

– Non sono esse una medicina, porco boja? –

– Sì, mo… –

– Lasa star “i mo”, e dim s’l’à cagà! –

– Al n’à fat uη póch! –

– Digh c’al spiηźa, òstriga! (5) –

– Al g’à acsì póch fià! –

– Póch fià par cagàr? Digh che al spiηźa l’istés e che al s’faga gnir ill véη grosi int al còl! L’è tuta quistión ad cagiarìn! (6) –

E passava rapidamente ad un’altra finestra:

– E to surèla com vala, Ghitàn? –

– Uη póch mèj! –

– Cagla? –

– L’è abastàηza cuntènta! –

– Figùrat mo mi! Ad ogni mòd ch’al la tiéna d’oć e, s’la va sotmisùra, ch’la tóga ill mié pìlul!… Adès di’ mo ti, Maria: com sta to mama?! –

– L’è vècia! –

– Òstia, al savéva, mo dill pìlul par la vciàia aη g’n’ò briśa! Dille che guardi sua nipote e dille che, na volta, la jéra acsì anca lié! Dagh la so madgìna e digh che la la manda źó con uη póch d’oli ad vaselìna! L’è sèmpar quistión ad merda! –

…

E ripartiva con tutto il suo bagaglio di nozioni mediche-chimiche-organiche per ridistribuirle nei vari caseggiati. Ma il medico era altresì filosofo ed anche psicologo.

Personalmente non finiva mai di stupirmi.

…

(1) par źunta – per giunta;

(2) sacratàri – sacramento;

3) dgì – dite;

(4) madgìna – medicina;

(5) òstriga – caspita;

(6) cagiarìn – lo stomaco degli animali in genere.

Tratto da: Flavio Bertelli, Ferraresi ritratti, zibaldone in lingua e dialetto, Ferrara, Edit. Universitaria, 1981.

Flavio Bertelli (Ferrara 1916 – 1983)

Autore e regista teatrale in lingua e in dialetto ferrarese.

