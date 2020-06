Tempo di lettura: 4 minuti

La padronanza lessicale e la varietà dei registri linguistici hanno consentito a Peverati di esprimersi in liriche, prose, ricordi, favolette, zirudeli, giochi di parole. Fin dalla prima silloge del 1972 l’autore porge i suoi versi in dialetto e riscrive poeticamente la traduzione in lingua.

L’istà

Int i méś cald dl’ista, s’a ruź al trón,

al mond intiér l’am par imbalsamà;

il bèsti il s’ferma a bóca spalaηcà

e al caη ligà iη custiéra al tira al śgón! (1)

L’erba int al prà l’è tuta uη graη bruśón,

aη sa sta beη né fóra e gnaηch in ca’,

al foss al crèpa, i lòt jè tut arsià (2)

e quand a pióv, l’è na liberazión!

Qualch d’un al perd la scrìmia, l’è iηsamnì; (3)

che stòfagh, che fadìga lavuràr!

E spèzia là iη basóra, al dop-meźdì,

as véd int al canàl a sguataràr

i źùvaη, mói fin ‘d sóra di cavì.

Beàt chi sa spavàna ai mont e al mar!

L’estate

Quando, d’estate, impazza il solleone / e la natura pare imbalsamata / stanno le bestie a bocca spalancata; / povero cane al sole, che fiatone!

Un po’ di brezza – che disperazione! / invano in casa o fuori è ricercata; / già screpola la terra bruciacchiata ? e quando piove è una liberazione!

Qualcuno perde il senno, si dispera; / che caldo, che fatica lavorare! / Nel pomeriggio, fino a tarda sera

lungo il canal si vedono nuotare / i giovani dall’umida criniera. / Beato chi si reca ai monti e al mare!

NOTE

(1)Tiràr al śgón, ansimare – (2) Arsià, assetato – (3) Scrìmia, ragione.

Tratto da:

Iosè Peverati, Quarantaquatar quadrit : poesie dialettali ferraresi, Bologna, Ponte Nuovo, 1972.

Iosè Peverati (Modena 1927)

Medico condotto e pediatra, nato casualmente a Modena, risiede da sempre a Portomaggiore. Socio fondatore e primo presidente del “Tréb dal Tridèl” ne è ora il Presidente Onorario. È il più prolifico degli autori dialettali ferraresi. Numerose le sue pubblicazioni, anche in antologie e periodici. Innumerevoli i riconoscimenti e le segnalazioni per poesie e prose in dialetto e in italiano. Frequenti le partecipazioni a serate culturali, letture di poesie, zuàdghe, trebbi, presentazioni. La sua ultima raccolta (80 copie numerate) è L’è mej rìdar… : barzléti in frareś (2015).

Gli interessi che lo caratterizzano a tutt’oggi sono ben sintetizzati nella poesia, scritta dal nostro, per festeggiare se stesso e i suoi novant’anni,

Da Nuvanta

[…]

Hobby agh n’ò tanti e tuti i fagh luntiéra:

al dialet l’am piaś propria come al pan

e na qualch volta a scriv in italian,

filatelia, dipiηźar e viaźàr

truvàras coi amigh, iηsiem magnàr

źugàr all cart, andàr in bicicleta,

star al computer, scultàr na caηzunéta

par èsr alègar ed evitàr i guai

e po’ balàr seηza stufàras mai.

[…] Hobby son tanti molto volentieri: / il dialetto mi piace come il pane / ma qualche volta scrivo in italiano, / filatelia, la pittura, viaggi, / le cene con amici, fare assaggi / giocare a carte, andare in bicicletta, / stare al computer, qualche canzonetta / essere allegro ed evitare guai / e poi ballare e non stancarsi mai.

Peverati sta lavorando alla sua prossima pubblicazione che ha come titolo provvisorio Su la porta ad ca’…

