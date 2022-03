Il canto della montagna: partizioni e riduzionismo

Si racconta che qualche giorno prima della ‘strage del Bettogli’ del 1911, nella quale morirono 10 operai nelle cave di marmo di Carrara travolti da una frana, alcuni cavatori e tecchiaioli avessero avvertito i padroni: c’era qualcosa di strano, “il monte cantava”[4]. Da queste parti il capitalismo, nella forma devastante che conosciamo oggi, era ancora agli inizi, ma i presupposti che ne hanno permesso l’ascesa imperiosa erano già presenti in quella tragica vicenda: la ‘natura’ non canta, non parla, e gli umani (“gli uomini”, si sarebbe detto) devono dominarla ed estrarre da essa valore. Una partizione radicale: di qui l’umano, di là la ‘natura’, un soggetto e un oggetto[5]. Un’unica relazione possibile: quella del controllo, dello sfruttamento e del dominio. Eppure, qualcuno sapeva ancora ascoltare il monte. Sordi i padroni e il loro soldo; schiacciati sotto le macerie gli operai.

Quel che resta oggi del monte Bettogli, Carrara, Alpi Apuane. Foto di Gianluca Briccolani. www.apuanelibere.org

La partizione, uno dei trucchi necessari al funzionamento del capitalismo: dividere le parti del reale, confinarle per poterle capitalizzare. Se l’ecologia radicale oggi, in tutte le sue applicazioni, ci rivela la continuità e l’interdipendenza di ogni parte della realtà, il riduzionismoè invece la forma epistemologica necessaria per dinamiche quali il valore di scambio e il profitto. Come notò il fisico ed epistemologo Marcello Cini già molti anni fa:

La riduzione a merce di un bene implica sempre che a esso venga attribuito un valore quantitativo, e dunque che di esso venga definita l’unità di misura. Si vede dunque che il riduzionismo epistemologico è il prerequisito per poter procedere al riduzionismo del mercato. L’esempio più ovvio è il riduzionismo genetico. Soltanto attribuendo a un gene una proprietà specifica indipendente dal contesto esso può essere privatizzato per mezzo di un brevetto, ed essere immesso sul mercato con un valore determinato. Se invece si riconosce – come dimostrano i recenti progressi della genetica – che le proprietà di un gene dipendono dal contesto intracellulare e dai messaggi provenienti dal resto dell’organismo e dal mondo esterno, la pretesa di farne oggetto di proprietà intellettuale perde la sua giustificazione ‘scientifica’ e rivela la sua vera natura di appropriazione privata, volgarmente un furto, di un bene comune[6].

Medesima sorte spetta alle montagne apuane che quel marmo contengono: bene comune reso pietra e sempre più spesso polvere, merce sul mercato. Questa visione, costruita sulla violenza che spezza ciò che è continuo, oggi mostra su scala mondiale tutta la sua distruttività: la sindemia[7] di Covid-19 evidenzia come la crisi ambientale diventi immediatamente sanitaria[8], economica, sociale, politica. Mai come adesso paghiamo – e molti altri più di noi pagano – l’immane costo di una concezione partitiva del mondo. Mai come oggi è necessario reimparare il canto della montagna.

Stregonerie: cattura e mercificazione

Come altri luoghi nel mondo, la provincia di Massa-Carrara è un emblema angosciante di questo riduzionismo e uno scenario particolarmente chiaro di come funzioni il capitalismo nella sua declinazione estrattivista[9]. Le immagini parlano da sole. Che si arrivi in provincia da nord o da sud, che si giunga dal mare o dall’entroterra, lo sguardo non può che imbattersi sulle Alpi Apuane, montagne aguzze a pochi chilometri dal mare, per lo più sconosciute nonostante un ecosistema dalla ricchezza unica al mondo con tanto di bollino UNESCO[10]. Montagne meravigliose e fragili perché carsiche: devastate, mangiate, piene di buchi e ferite, talvolta capitozzate, divorate al loro interno come da un mostro per estrarne il marmo e ridurle in polvere. Un intreccio di bellezza e devastazione che è valso loro la sequenza di apertura del celebre documentario Antropocene. L’epoca umana[11], un viaggio attraverso 43 disastri ambientali tra i più rilevanti al mondo.

Alla scarsa fama delle Alpi Apuane si oppone quella mondiale del marmo. E già qui incontriamo un primo paradosso o, meglio, un primo risultato di quella che potremmo chiamare stregoneria capitalista[12]. Siamo sul piano del linguaggio, che però ha una precisa ricaduta nel modo in cui concepiamo e poi costruiamo il mondo e il nostro rapporto con esso: a ben vedere, quel che conosciamo come “marmo” è prima di tutto “montagna”, risultato materiale di un processo lungo decine di milioni di anni, che la nostra arroganza cieca ci permette di distruggere in un attimo; le due cose sono in fondo un’unica cosa. Ad una forma di linguaggio segue la mercificazione, o forse viceversa, poco importa. E infatti, girando per questi luoghi, si sente una specie di mantra che viene ripetuto in un coro unanime da imprenditori, politici e “catturati”: «Carrara è il marmo e il marmo è Carrara». Più che un mantra, il coro assume le inquietanti forme di un incantesimo, appunto stregonesco: mercificare e disanimare il vivente. Si sa che Carrara è una città, fatta di persone, circondata da montagne, attraversata da un torrente impetuoso, bagnata dal mare; e il marmo è un particolare tipo di pietra, oggi, in questo mondo, molto redditizia. Eppure, dietro ad un banale slogan economico-politico, vi è qualcosa di molto più profondo e molto più globale: il there is no alternative di thatcheriana memoria, salmo capitalista per eccellenza, e, di nuovo, il riduzionismo più violento, la mercificazione della vita, la negazione di ogni complessità, di ogni ecologia e, quindi, di ogni alternativa a ciò che lo slogan ammette. Così funziona la cattura capitalista, e così nella sua declinazione apuana: «Voi non siete umani, siete marmo. O commerciate il marmo o sarete poveri. Ve lo dice la storia, dal tempo dei romani».

La storia, in realtà, dice proprio il contrario, dato che da quando l’attività estrattiva e i fatturati delle aziende sono esponenzialmente aumentati, la disoccupazione e la povertà locale, assieme ai costi ambientali e in termini di salute, sono solo cresciuti. Ma la stregoneria serve anche a questo, a incantare il popolo dicendo che non c’è alternativa. O meglio, ogni alternativa è presentata come “infernale”: fermare le attività distruttive significherebbe fermare il lavoro e quindi morire di fame; smettere di inquinare significherebbe tornare all’età della pietra; chiedere salari più alti vorrebbe dire incentivare la delocalizzazione, e così via. Una strategia assodata: rappresentare gli assetti del proprio dominio come l’unica realtà possibile. Ogni sistema di potere si fonda sulla sua presunta inevitabilità.

La vista dalla “cava dei poeti”, sopra a Carrara, durante la manifestazione del 24 ottobre 2020 lanciata dal percorso Athamanta, in difesa delle Apuane. Foto di Gianluca Briccolani.

Violenza e dissociazione

Nell’impresa capitalista a partizione e mercificazione si affianca la dissociazione[13]. La prima costituisce la forma mentis, il presupposto di partenza; la seconda è una necessaria conseguenza del processo; ma per tenere in piedi la baracca la terza è fondamentale. Costruendo un mondo partitivo, ecco che chi lo vive viene completamente dissociato dalla relazionalità costitutiva del reale: impariamo a vivere il mondo come spezzettato fino a perdere completamente – nelle enclave dell’ipermodernità – l’esperienza dell’interezza. Non si tratta di un discorso astratto o teorico, ma pienamente empirico con ricadute materiali precise e devastanti. È ciò che, ad esempio, hanno cominciato a denunciare maestre e maestri di città come Milano, dove bimbe e bimbi pensano che i polli abbiano quattro zampe perché nella confezione del supermercato ci sono quattro cosce. Un esempio che tendiamo con un po’ di arroganza a sottovalutare perché, si sa, sono bimbi, ma che in realtà ha la stessa valenza di quello che succede quando osserviamo un bagno di lusso in marmo senza avere l’idea della montagna spezzata e di ciò che ne consegue. Ma il capitalismo funziona così bene, che la dissociazione raggiunge livelli molto maggiori. Così arriviamo all’utilizzo odierno della montagna distrutta: essa si trasforma in polvere finissima per poi finire nelle colle o nel dentifricio che usiamo la sera prima di coricarci, magari guardando dalla finestra del bagno proprio quelle montagne, senza accorgerci di cosa sta succedendo a loro e, quindi, a noi.

La dissociazione non nasce con la produzione di carne industriale per supermercati o con quella di dentifrici sbiancanti. È all’origine stessa del capitalismo e poi replicata lungo tutta la sua linea di sviluppo, ed è indissociabile da un altro elemento centrale a tale impresa: la violenza, che da epistemologica si fa materiale. È una rilettura dell’opera di Marx a consentirci, oggi, di parlare di “stregoneria capitalista”. Laddove la maggioranza dei suoi contemporanei vedeva il funzionamento del capitalismo come un normale e naturale sviluppo della competizione tra umani a fronte di risorse limitate, Marx svelava l’inganno e ricordava a tutti che, in realtà, «nella storia reale la parte importante è rappresentata, come è noto, dalla conquista, dal soggiogamento, dall’assassinio e dalla rapina, in breve dalla violenza»[14]. Le ricchezze accumulate nel colonialismo, la creazione delle enclosures, la distruzione di ogni tipo di economia e di rapporto non volti al plusvalore, sono alcune delle violenze da occultare per far sì che la macchina risulti “naturale”. Se c’è competizione e violenza è perché, si sa, homo homini lupus… La dissociazione serve a non rendersi conto che, al contrario, di “naturale” non c’è proprio nulla. Sono in molti oggi ad aver messo in luce il filo rosso che lega le prime concezioni della “natura” come ente separato del V secolo a.C., alla scienza moderna meccanicista e riduzionista del 1500-1600 e questa all’affermazione del capitalismo[15].

All’accumulazione originaria seguono ciclicamente altre fasi di accumulazione necessarie e altrettanto violente, come le odierne forme del neocolonialismo, o subdole, come quelle del “capitalismo biocognitivo”[16] o dell’informazione. La dissociazione persiste quando non ci rendiamo conto che la devastazione ecologica e la sindemia, le migliaia di migranti morti e imprigionati e le nuove forme di schiavitù sono frutto diretto e condizione necessaria del capitalismo estrattivo. Noi oggi siamo implicati in questa dinamica, volenti o nolenti. Per comprendere più chiaramente il concetto di dissociazione, sono perfette le parole della studiosa Silvia Federici:

“la separazione della produzione dal consumo ci induce a ignorare le condizioni in cui è stato prodotto ciò che mangiamo, indossiamo o usiamo per lavorare, il suo costo sociale ed ecologico, e il destino delle popolazioni sulle quali scarichiamo i nostri rifiuti. […] dobbiamo superare lo stato di diniego e irresponsabilità in cui oggi viviamo riguardo alle conseguenze delle nostre azioni, dovuto al modo distruttivo in cui è organizzata la divisione del lavoro nel capitalismo, altrimenti la produzione della nostra vita diventa inevitabilmente produzione di morte per altri.”[17]

Dal “realismo capitalista” alla realtà

Pochi giorni fa il neoministro della “transizione ecologica” Roberto Cingolani ha dichiarato con serenità che il mondo è pieno di “ambientalisti radical chic, oltranzisti e ideologici”, e che questi sarebbero addirittura più pericolosi della “catastrofe climatica”[18]. Persiste, forse in Italia più che altrove, l’idea che la questione ecologica sia qualcosa di stampo “morale” e non piuttosto profondamente ontologica ed epistemologica. La banalizzazione del discorso vuole ridurre la critica ecologista ad un “non bisogna distruggere la natura perché è bella e importante” o “non dobbiamo fare violenza agli animali perché anche loro soffrono”. L’ecologia sembra poi essere qualcosa che si pone in netto contrasto con il lavoro tout court, lasciando intendere che, se la si pratica realmente, “non si morirà di inquinamento ma di fame”, parole del ministro. Da una parte le “belle e nobili idee”, dall’altra il duro e lucido realismo. Ma c’è un ulteriore ribaltamento stregonesco: per i governanti è la transizione ecologica a dover essere “sostenibile”, non il sistema produttivo, come a dire: certo, va fatta, ma trovando il modo affinché non modifichi troppo gli assetti di quel sistema che ci porta oggi di fronte alla catastrofe. È il paradosso, o meglio, la presa in giro, del dire di voler cambiare (perché ormai i costi sono tali che è evidente quanto sia necessario farlo) senza voler intaccare il nocciolo del problema. All’ecologia la visione “etica” del mondo, al capitalismo le chiavi della realtà. Il punto è che oggi dovremmo affermare l’esatto contrario: l’ecologia esprime il tessuto più profondo della realtà e della vita e non riconoscerlo non può che portare ad altra violenza e devastazione; mentre questo specifico modo di produzione e governo che chiamiamo capitalismo è una scelta (im)morale tra molte possibili.

Oggi sono proprio le scienze più dure, dall’epigenetica alle neuroscienze, dalla biologia alla fisica, a permetterci di fare un passo in più e dire che la “visione ecologica” non è un optional “carino”, ma ciò che permette la vita sulla terra, qualcosa che non possiamo continuare a mettere in secondo piano. La realtà è che noi, e non solo noi, siamo la natura. Nelle terre del marmo gli industriali, ed in coro i politici, hanno anticipato l’attuale ministro di alcuni anni. Con tanto di pagine a pagamento sui giornali, descrivono gli ambientalisti come romantici amanti delle passeggiate in montagna e dei fiori, del tutto ignari dell’economia del territorio.

Ciò che stenta ad emergere, sia localmente che globalmente, è quella che, con Ivan Illich, potremmo chiamare “controproduttività paradossale”, ovvero l’evidenza che per la collettività (ma non per pochi privati) i costi di alcune istituzioni e strumenti hanno superato di gran lunga i benefici[19]. A livello globale, solo per parlare in termini economici, che sono quelli che “si fanno meglio ascoltare”, l’ultimo rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro dell’ONU sostiene che i cambiamenti climatici causeranno una perdita economica di 2.400 miliardi di dollari e di 80 milioni di posti di lavoro nel mondo nei prossimi 10 anni. L’aumento della temperatura potrebbe causare la perdita del 60% delle ore di lavoro tra gli agricoltori e tra chi lavora nella filiera agricola[20].

Se usciamo dal nostro piccolo e sempre più ristretto pezzo di mondo privilegiato, o se quantifichiamo i danni provocati da inquinamento, cambiamenti climatici, “cibo spazzatura” o stress da ritmi turbocapitalisti, ecco che questa lettura può essere difficilmente negata. Viviamo una sorta di “nemesi”[21].