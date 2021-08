Tempo di lettura: 3 minuti

“La poesia – Ma cos’è mai la poesia? Più d’una risposta incerta è stata già data in proposito.

Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo come alla salvezza di un corrimano.”

(Wisława Szymborska)

l’età dell’amore

ci attraversa in ogni stagione

irragionevole gioca a rimpiattino

ci prende o ci lascia andare

ami poi tradisci e a volte

torni ad amare per sfuggire

all’effimero scorrere della vita

nel sole che va e che viene

sorseggi un calice di vino rosso

o un amaro caffè bollente

in fondo basta l’incontro d’uno sguardo

per sentirsi candidamente complici

il diritto di ascolto

a noi poeti di seconda mano

hanno tolto il diritto d’ascolto

tanti convinti dall’ineluttabile male di vivere

si sono messi a giocare con le parole

incredibili ossimori ed improbabili paragoni

conditi con l’afflato puro del nulla assoluto

ci hanno tolto il diritto di ascolto

non fate finta di non avermi sentito!

lettori impauriti da tanta presunzione

con la cera si sono tappati le orecchie

è sempre più difficile rientrare nel coro

voci ridondanti attraggono i viandanti

alcuni mettono al bando il senso del pudore

pur di stupire e di restare in pista

altri tessono la tela in attesa

di un’improbabile primavera

salvami

ho scritto di te

della tua voce

della serena armonia

al risveglio della primavera

ho scritto di te

dopo le solitudini

delle notti inquiete

cullate e ferite dalle illusioni

ho scritto di te

delle tue labbra da baciare

dei sospiri da trattenere

del caldo tepore tra le tue braccia

a C.

non so se senti la mia mano calda

sul ventre rotondo di tua madre

t’immagino accoccolata

nel mio palmo aperto a conchiglia

piccola ansa nel tuo mare natale

fragile eppure infinitamente forte

le radici pronte a bere alla fonte della vita

chissà se i tuoi sogni son già desideri

se il sorriso degli occhi miei

si specchia già negli occhi tuoi

Franco Mosca, nato a Copparo (Fe) nel 1954, vive a Ferrara, dove ha compiuto gli studi e si occupa di problemi connessi all’immigrazione straniera. Recentemente ha realizzato diverse opere pittoriche con la tecnica dell’acquerello e presentato le stesse in alcune mostre. Oltre ad essere fra gli autori inclusi in diverse antologie poetiche, ha pubblicato nel 2005 una breve raccolta di prose e poesie dal titolo “Luce zodiacale” (Este Edition) e nel 2021 una silloge di poesie dal titolo “Lo specchio dell’anima” (Albatros – Editore).

La rubrica di poesia Parole a capo esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia.

Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta