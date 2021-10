Tempo di lettura: 2 minuti

“Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva, e arriverò.”

(Cesare Pavese)

LITORALE

Tra i declivi e l’arenile,

dove è possibile amare anche l’ansito

e il calore prospero che agita le acque fino a sera,

per gesti e fragranze d’accudire

in focolai di pianto

ho caute

le prime altari di pioggia calde e veraci,

e così appare al dormiente

mantide e recisa

la mia schiena al giorno

SETTEMBRE

L’estate ha riacquistato il suo silenzio

Ci si ferma per colazione affrontando il mare,

il regno della dimenticanza e dell’oblio

(nostra grazia naturale)

Le mie giornate di paese

scorrono lente e commoventi

in totale solitudine

Qualcuno rimane – non sceglie di rimanere –

altri vanno via

Settembre ha ali di bronzo,

il vento febbrile che stimola l’ascolto.

Pace, pace alle anime in travaglio!

Restiamo al sicuro ancora qui,

nelle nostre bagatelle private,

nei nostri timori gracili e sofferti:

nulla è passato invano.

Ci siamo scoperti anche fortunati,

e questa è francamente una sorpresa.

Settembre giunge dunque e passa in fretta,

per l’anima paesana che teme il mondo,

rifiuta il mondo, fa il mondo a sé.

AD OGNI NUOVA AMICIZIA

C’è quella distanza tra noi,

una forza che

dall’incanto dell’incontro,

giunge a noi per tramortirci,

e l’intenzione

è già cosa remota,

una vuota stanca perifrasi per dire:

non osare

Abbiamo tentato di cogliere

per queste vie

una fonte ed un ristoro,

un privilegio in cui dissipare

malumori e sconfitte,

procedendo addirittura cauti

e attenti ad ogni riga,

ad ogni posizione,

ad ogni nuova amicizia

Vero,

l’amaro scandalo

ci appartiene per riflesso,

dichiarandoci invise la vanità

e la brutalità dell’evento

Quel che è buono non è giusto,

quel che è giusto non conviene

Noi non ci conosciamo

Lino Di Nitto è semplicemente un poeta. Ha quarantotto anni e da qualche tempo vive a Monza. La sua prima pubblicazione risale al 2003; a questa hanno fatto seguito varie raccolte, fino alla testimonianza prevalentemente in versi di “Io sono la mia preda” (2019).

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta