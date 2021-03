Tempo di lettura: 2 minuti

“La casa della poesia non avrà mai porte.”

(Alda Merini)



L’odore dietro casa

Canti canti

cantilena

cantastorie.

Ruvido percorso di passanti

a solitaria andatura.

coro muto senza voglie.

Prolisse e smerigliate

passano le giornate

quando il vento

è pensieroso a punta delta.

Fitto fitto

s’inoltra

il fatto.

Fatti di carne.

(1979)

La vita

la vita è perder

persone;

amiamo ricordi

e speriamo

d’essere amati nel ricordo;

scompaiono verso sabbie

ricamate con un sorriso

e chissà se ritrovano

la strada.

(1982)

Imprevisto

Scendono le ore in silenzio

tradendo l’attesa con passatempi

rimediati.

Non avevo previsto la situazione

non avevo pronta la sostituzione

mi sentivo agnello (sacrificale)

e non leone,

alla ricerca disperata di una

soluzione: basica,

alcalina,

matematica,

meccanica

o, comunque, problematica.

(2013)

Sconcerto d’inverno

(per i profughi d’ogni tempo)

battono i denti nel freddo

battono i vetri dal vento

battono gli occhi ogni tanto

battono le ore del tempo

urlano le onde tra voci senza fiato

nelle discariche del silenzio

passano a caso pensieri di senso.

All’improvviso, s’apre uno squarcio di sole

tra il filo spinato.

Corrono impaurite note in dissenso

passano frontiere in pieno tormento.

Sguardi, domande mute, lamenti

battono i sassi tra ghiaccio e sangue

battono i tasti ma la musica langue

battono i pugni nell’indifferenza

battono il petto ma non è penitenza.

(inedito)

Pier Luigi Guerrini (1954, Ferrara). Ha fondato, con Roberto Guerra e Lamberto. Donegà, la rivista Poeticamente (1980). Ha pubblicato Il fenomeno scomposto, Reggio Emilia, 1984 e l’e-book In prosa per la foto, ISNC Edizioni, 2014. Ha pubblicato in numerose antologie, riviste in cartaceo e online.

