“Le poesie sono pensieri che respirano e parole che bruciano.”

(Thomas Gray)

NON SAREMO MAI PIU’ FELICI DI COSI’

Non saremo mai più felici di così

Scusa papà

non avevo capito

Io vedevo solo

una tavola con noi tutt’intorno

per il pranzo

noi bimbi

tu e la mamma

come sempre indaffarata

a preparare i piatti

nel sole della nostra Domenica

Scusa papà ma non avevo capito

Avevi detto quella frase a noi?

Alla mamma ?

Non saremo mai più felici di così…

Ricordo che alzai gli occhi

dal piatto

Ti guardai

Per un attimo infinito

non eri più lì

Scusa papà

ma adesso

solo adesso

ho capito

GOCCE

Sei appena uscita

Ho ancora addosso

il tuo profumo

di mille parole

scivolate fresche

su di me

come gocce di pioggia leggera

su spalle accaldate.

Lo trattengo

nel mio respiro

per confondere

un cielo gonfio

senza sole

ancora grigio

quasi geloso

della nostra felicità.

ALLA FINE DEL BALLO

(OGGETTI SMARRITI)

Ho ballato

con te

fino a mezzanotte

su un filo di lana

vestita di sole

Non sei cambiato

mi hanno cambiata

lo sai.

Mi hai riportato

la mia scarpina

ma è il cuore

che ho di vetro

CI VEDIAMO TRA VENTI ANNI

Mi hai chiamato

Ci vediamo tra venti anni

mi hai detto

salutandomi con la mano

Mi sono girato

e non eri più accanto a me

Ti ho sentito

nel vento che scompiglia i capelli

nelle calde notti d’estate

nelle parole sincere

Chiedo di te

con la tua foto nelle mani

Mi hanno detto

che non sei più la stessa

che sei cambiata

che mi hai dimenticato

Non ci credo

continuerò a cercarti

Se mi vedi prima tu

sorridi piano

Roberto Paltrinieri (1958), docente di scuola superiore a Ferrara, collabora con Ferraraitalia scrivendo articoli di ordine filosofico-sociale, racconti e poesie.

