La descrizione, frammento dopo frammento, di un paese meraviglioso…

Ma questo paese è il nostro paese!

E proprio questa intensa opera lirica dà la misura della bellezza incomparabilmente varia di una terra ammirata e invidiata da tutti eppure, forse proprio per questo, denigrata da molti.

In un’Italia che in questa drammatica emergenza rischia d’andare in pezzi, ma che – ne sono convinto – saprà riemergere più forte e coesa di prima, è forse arrivato il momento per noi tutti di comprendere quanta fortuna significhi esservi nati e cresciuti, nonché l’onore d’esserne figli. Scopriamolo scrutandone i frammenti nell’omaggio poetico di Roberto Dall’Olio che, per quattro settimane, si rinnoverà ogni domenica e ogni mercoledì.

Buona lettura e buon viaggio.

Carlo Tassi

FRAMMENTI D’ITALIA

I

si vede

aprirsi fiorita

oltre il nugolo alpino

una fantasia

non cartesiana

del cielo

II

una terra di rugiade

sole e mare

una terra di sabbia e luce

calda terra

di bruma pensante

l’Italia!

III

dorsali alberate

gestualità misteriose

etrusche tracce

IV

la pace

tra i cipressi

da intingere

calamai di stagioni

e piogge di luce

V

Italia

patrimonio

del Mondo

dai pini lunghissimi

l’ombra liquida

a spiagge

infinite

VI

la vecchiezza moderna

degli ulivi

la decrepita lungimiranza

degli Appennini scavati

VII

i calanchi erosi

la tempra fragile

di una terra eterna

saldata al vento

istoriale

VIII

una terra cara

alle angurie dei tramonti

sulle facce intagliate

dei vecchi

IX

o nude colline

mammelle

di un’Italia in fasce

e remota di vita

le arti gemelle

ti accarezzano

infine

Commenta