La descrizione, frammento dopo frammento, di un paese meraviglioso…

Ma questo paese è il nostro paese!

E proprio questa intensa opera lirica dà la misura della bellezza incomparabilmente varia di una terra ammirata e invidiata da tutti eppure, forse proprio per questo, denigrata da molti.

In un’Italia che in questa drammatica emergenza rischia d’andare in pezzi, ma che – ne sono convinto – saprà riemergere più forte e coesa di prima, è forse arrivato il momento per noi tutti di comprendere quanta fortuna significhi esservi nati e cresciuti, nonché l’onore d’esserne figli. Scopriamolo scrutandone i frammenti nell’omaggio poetico di Roberto Dall’Olio che, per quattro settimane, si rinnoverà ogni domenica e ogni mercoledì.

Buona lettura e buon viaggio.

Carlo Tassi

FRAMMENTI D’ITALIA

X

una pittura

che s-colpisce

XI

il classico

querela

il romantico

la nostalgia

ammalia

lo splendore

XII

Tu hai dietro

l’arte

della memoria

colori di marmo

cieli di vetro

XIII

la tua

antichità lucente

scura

prenatale

soggiace

alla cattura

dell’Italia rinascimentale

XIV

L’Italia

che perdura

forma

XV

culla del tempo

soggiorno di bellezza

apparsa rugiada

dopo la brezza

di Gea e Urano

XVI

pennello d’oltralpe

che incedi

sul terrazzo del mondo

ne dipingi il segreto

XVII

le sue

fattezze eterne

così fragili

così delicate

da spaventare

la morte

