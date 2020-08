Tempo di lettura: 6 minuti

Con nostalgia e umorismo Iosè Peverati descrive un luogo d’incontro di un tempo, fra amici e famigliari, ovvero in “cumpagné”. I gesti rituali del “mlunàr”, dalla scelta del cocomero ai “”baricòcal” sonori per valutarne la maturazione, agli abili colpi di coltello, così come gli arredi del “caśón”, richiamano con precisione l’atmosfera e l’attesa per il momento conviviale.

L’autore passa dall’esilarante atteggiamento degli avventori di una volta agli ironici suggerimenti delle buone maniere di oggi a tavola, concludendo con una malinconica riflessione.

La mlunàra

V’arcurdèv, ragazìt, quand una volta

as andava a pasàr i dopmeźdì

‘vśin i caśùn ad cana dla mlunàra,

o la sira, da prima ch’a fés scur

fin dop ónd’s ór o meźanot pasà?

Agh iéra un tavulón d’ass iηciuldà,

soquànt baηchéti fati źó ala bona

e dill scaraη stabià coi… zucatìn.

Al mlunàr al starnéva na laηguória,

al la pasàva da na man a cl’altra

com s’al la pśés o s’al źughés a bala,

algh cazàva na ciòpa ad baricòcal

par védar se la iéra źa bunìda,

po’ algh fundàva uη curtèl col maηgh ad legn

par fàragh un tasèl làragh dó dida:

al la taiàva ad śbiès, tiràndal fóra

e al la mustràva a tuti, pin d’argói,

génd la solita fraś: “Ohi, taglio rosso!”.

E nu santà a cavàl d’uη santarìn,

una meźa laηguória par da dnaηz,

coη na bela guciàra e uη grustìn ‘d pan

as gudévn a magnàrin di bei tòch

e po’ i aηmìn ai spudàvan in tera.

Agh iéra quìi che spés i s’iηgusàva

e chi s’a sbrudaciàva da par tut:

aηch s’as a stava atenti d’aη spurcàras

par quant as fés, an as vaηzàva sut.

Mo dop, chi’s vléva dar na riηfrescàda

l’andava int al canàl par na nudàda.

Int la staśón d’istà, s’agh fén a ment,

a gustàvn ill laηguóri aηch stand iη pié

però as gh’aveva al mèi di cundimént

ch’al iéra quél ad star iη cumpagné.

Adès che la mlunàra l’è scadùda

tut’ill laηguóri il viéη cargà sui camioη:

śbiàvdi… ad vargógna il vién distribuìdi

int i supermarcà, dai frutaró

e in ogni ristorant, indù ch’il s’magna

par strùsi o par “dessert” iη ftiη sutìli

con i curtlìn e i furzinìn d’arźént;

gli àηm il s’a spuda con delicateza

int al pàlum dla maη coη sentimént

e il s’fa śbliśgàr coη finta indifaréηza

sóra l’urdlìn dal piàt o uη po’ più in déntar.

Agh è la nuvità seηza i aηmìη

mo com as putrà far, dop, par sumnàril?

Ala fiη, malcuntent, spés anuià,

la fila di aventór i salta sù

e i paga al cónt ch’l’è sémpar bel salà.

Purtròp la cumpagné l’as è smarìda,

tut’i zérca ad muciàr dla baiucàra

chi’d za chi’d là… an as tgnuséη gnaηch più:

ognuη peηsa par lu e, d’altra part,

col temp ach fa la vita l’è ‘csì cara…

Aηch la laηguória ch’l’aη custàva nient

al dì d’iηquó la costa purasà.

Che bei i nòstar temp, ala mlunàra!

La cocomeraia

Ricordate, ragazzi, quando un tempo / passavamo l’intero pomeriggio / alla capanna del cocomeraio / fino alla sera, oltre l’imbrunire / oppure a mezzanotte già suonata? / C’era un tavolo grezzo di quattr’assi, / alcune panche fatte rozzamente / e sgabelli abbozzati con i tronchi… /

Il gestore sceglieva un bel cocomero, / come per gioco da una mano all’altra / lo palleggiava, quasi soppesandolo, / gli schioccava una serie di colpetti / per stabilirne la maturazione, / vi affondava la punta di un coltello / praticando un tassello di due dita, / lo tagliava di sbieco ed estraendolo / lo proponeva con ostentazione / esclamando orgoglioso: “Taglio rosso!”. /

E noi, a cavalcioni di sgabelli / con un mezzo cocomero davanti / un robusto cucchiaio ed un crostino, / ne gustavam pezzetti deliziosi / e sputavamo in terra i semi scuri. /

Spesso qualcuno si ingozzava in fretta / altri si sbrodolavano di brutto; / ma anche stando attenti a non sporcarsi / era difficil rimanere asciutti. / Ma poi, per salutare rinfrescata, / ci tuffavamo tutti nel canale. / Ed ogni estate, se ricordo bene, / gradivamo i cocomeri anche in piedi, / però c’era il miglior dei condimenti, / ch’era quello di stare in compagnia. /

Or si va meno alla cocomeraia, / i frutti sono messi su autocarri: / pallidi e… smorti son distribuiti / ai fruttivendoli, ai supermercati, / ai ristoranti dove si consumano / in fette trasparenti, per dessert, / con posatine lucide d’argento, / poi si sputano i semi dolcemente / sul palmo della mano con bel garbo / e si fan scivolare di nascosto / sul margine del piatto, al lato opposto. /

I nuovi sono pure senza semi, / ma come li potremo seminare? / Alla fine, annoiati e malcontenti, / se n’vanno gli avventori ad uno ad uno, / saldando conti sempre più elevati. /

Disperse le combriccole di amici, / ognuno è attento a cumular quattrini / quand’è possibile. Non ci si conosce; / si pensa più a sé stessi e, d’altra parte, / il costo della vita è lievitato / ed i cocomeri che costavan poco / aumentano di prezzo giornalmente. / Che bella un tempo la cocomeraia!

Tratto da:

Iosè Peverati, La giostra : poesie in dialetto ferrarese e in italiano, Bologna : Ponte Nuovo, 1996.

Iosè Peverati (Modena 1927)

Altre notizie biografiche sull’autore nel Cantóη Fraréś del 28 giugno 2020. [Vedi qui]

Cover: Stadiéra con meloni: foto di Marco Chiarini

