La descrizione, frammento dopo frammento, di un paese meraviglioso…

Ma questo paese è il nostro paese!

E proprio questa intensa opera lirica dà la misura della bellezza incomparabilmente varia di una terra ammirata e invidiata da tutti eppure, forse proprio per questo, denigrata da molti.

In un’Italia che in questa drammatica emergenza rischia d’andare in pezzi, ma che – ne sono convinto – saprà riemergere più forte e coesa di prima, è forse arrivato il momento per noi tutti di comprendere quanta fortuna significhi esservi nati e cresciuti, nonché l’onore d’esserne figli. Scopriamolo scrutandone i frammenti nell’omaggio poetico di Roberto Dall’Olio che, per quattro settimane, si rinnoverà ogni domenica e ogni mercoledì.

Buona lettura e buon viaggio.

Carlo Tassi

FRAMMENTI D’ITALIA

XXXV

se tutte le ginestre

fossero occhi

e noi ciechi

di luce

vedremmo l’isola

una galassia di soli

sardegna

XXXVI

l’acqua di vetro

di carloforte

il suo verde

nel gelato bianco

delle case

memoria

del tuo

colore

purezza marina

isola

magistrale

XXXVII

bagheria

polare

con siracusa

al maestrale

tutto torna

da Tindari

alle falesie

di san vito

lo capo

XXXVIII

il medioevo

scuro

violento azzurro

giallo

sfrontato

edere di torri

il nudo galante

petroniano

XXXIX

quei bronzi

sapidi

di mare

alteggiano

sui misteri

delle origini

XL

lo so

che da Piazza Maggiore

spiavi

i mandorli

in fiore

il latte

della tua arte

XXXXI

non v’è

silenzio

più chiaro

la via degli Angeli

in ore qualsiasi

quella pace

senza confronti

XXXXII

Wiligelmo

pacca col bianco

l’intonaco

della via

Emilia

XXXXIII

è

come se

la Resistenza

fosse in te

un chiasso

enorme

solo interiore

