La descrizione, frammento dopo frammento, di un paese meraviglioso…

Ma questo paese è il nostro paese!

E proprio questa intensa opera lirica dà la misura della bellezza incomparabilmente varia di una terra ammirata e invidiata da tutti eppure, forse proprio per questo, denigrata da molti.

In un’Italia che in questa drammatica emergenza rischia d’andare in pezzi, ma che – ne sono convinto – saprà riemergere più forte e coesa di prima, è forse arrivato il momento per noi tutti di comprendere quanta fortuna significhi esservi nati e cresciuti, nonché l’onore d’esserne figli. Scopriamolo scrutandone i frammenti nell’omaggio poetico di Roberto Dall’Olio che, per quattro settimane, si rinnoverà ogni domenica e ogni mercoledì.

Buona lettura e buon viaggio.

Carlo Tassi

FRAMMENTI D’ITALIA

LII

il bianchello

del Metauro

era alla mano

accompagnando

il profumo

delle sogliole

allo Squero

di Fano

LIII

io sono

più

antifascista

di te

ecco

l’italietta

da caffè

LIV

il silenzio

senza aggettivi

sulla via

degli Angeli

immobile

scorre

non ha bivi

LV

impara l’arte

e finisci in disparte

LVI

l’ambiente

è in prognosi

riservata

frane

piene

plastiche

svastiche

LVII

certi personaggi

della Bassa

li trovi

solo al Po

l’unico fiume

che ha un mondo

LVIII

Canaletto

forse Venezia

la luce

l’acqua

non va

mai a letto

LIX

il colore

del lago

di Tenno

la critica

della ragion pura

gli occhi

di Brenno

LX

in Istria

certe case

invase

dalla solitudine

dal silenzio

fatto di spine

frammenti

d’Italia

oltre confine

vai alla sesta tappa