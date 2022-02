Tempo di lettura: 3 minuti

C’è un dolce povero della tradizione contadina che è ancor oggi presente sulle nostre tavole. Tipico di questo periodo dell’anno ha varie denominazioni a seconda della località: frappe, frappole, chiacchiere. Dalle nostre parti vengono chiamati crostoli o ancor meglio grùstal, in dialetto.

Il testo del nostro autore, quasi una appetitosa ricetta in rima, è tratto da una sua antologia I culór dla mié tèra che già nel titolo manifesta, oltre al vernacolo, l’attaccamento e l’affetto per le proprie radici.

(Ciarìn)

Grùstal

J’è na spèzia d’un dólz tradizionàl

pr i dì ‘d Craηvàl.

Roba da póch, uη quèl quaś da puvrìt,

ch’al s’magna frit.

Prima as agh fa ‘n impàst com una spóia

par chì n’à vóia.

L’as tira e po’ as in tàia dill pzulìη

mo fini fiη.

Coη la sprunèla iη luηgh ill vieη rigà

e po’ iηcruśà

e is mét int l’oli o strùt iη cal mumént

quand l’è buiént.

I s’prila dó, tré volt coη la ramìna

int la padlìna.

Quand is è alvà, j’è rosa e iη canta più

i s tira su.

S’la carta źala dop i viéη sculà,

iηzucarà.

I s’tòl ancora cald e i s’gusta ad paca

strazabisàca.

I diś ch’j’è mèi tucià ‘d pana muntàda.

L’iv mai pruvàda?

E chi s’iηgòsa, al manda źó uη lumìn

d’uη bichiér ‘d vin.

Crostoli (traduzione dell’autore)

È il dolce, si può dir, tradizionale / di Carnevale. / Un po’ plebeo, è roba che val poco / fritta sul fuoco. / Prima s’impasta, tenera, una sfoglia / per chi n’ha voglia. / Si spiana e poi si taglia a pezzettini / piuttosto fini. / Con la spronella vengono rigati / ed incrociati. / Gettati in olio o strutto in quei momenti / che son bollenti. / In padellón con mestoli bucati / van rivoltati. / Quando son rosa e ormai non friggon più / si tiran su. / Su carta gialla vengono scolati / inzuccherati. / Van presi caldi ed assaggiati, ecco / a strappabecco. / Gustosi con la panna ben montata. / Chi l’ha provata? / E chi s’ingozza, beva un calicino / d’ottimo vino.

Tratto da: Iosè Peverati, I culór dla mié tèra : poesie, Bologna, Editrice Ponte Nuovo, 1977.

Iosè Peverati (Modena 1927 – Portomaggiore 2021)

Cover: Crostoli in cottura, foto di M. Chiarini.



